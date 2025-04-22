台南市長黃偉哲重申推行透明廉政公約防貪 保護官員不受外力干擾

台南市府政風處在今天下午市政會議中簡報執行成果，推行透明廉政公約已有2年多，經統計去年共接獲陳情檢舉993案、函送32案、究責41案、表揚廉能13案。

市長黃偉哲強調，廉政公約的目的是保護同仁不受外力侵擾，並為局處主管提供防貪指引，預防同仁不慎觸法，請政風處將此機制結合大型工程廉政平台，協助各局處順利推展公共建設。

黃偉哲表示，他在本屆宣誓就職當天，第一份簽署的公文就是「台南市政府透明廉政公約」，同時要求全體市府團隊都必須簽署，並且定期向市民報告，市政清廉由他帶頭，接受全民監督，不僅公開、還要透明。

黃偉哲要求政風處針對風險評估與查核，在質與量都要強化，不僅要從廉潔教育加強宣導，也要重視各類型案件的預警作為，並請各局處務必落實關切事件登錄機制，小到受贈禮品、大到民代或各級官員關切採購，都必須如實登錄，共同預防潛在廉政風險，也為公務員行政多一層保護。

市府政風處在簡報中指出，2022年12月27日由市長率領各局處首長簽署廉政公約，開啟透明與效能新頁面，強調「清廉效率、公開透明」堅定不移的進步決心。該處以嶄新的教育訓練、精簡圖文等各種方式廉政宣導，深入同仁內心，總宣導人次增加36%。

在關切事件新舉措方面，如創設關切事件登錄機制，並要求同仁遵守「公務員廉政倫理規範」，確實登錄及報備，包括受贈財物、飲宴應酬及關切事件等，其中廉政倫理事件登錄總件數增加 23%，關切事件案件增加21%。

在強化風險評估及查核方面，2024年專案稽核10件、專案清查4件、預警作為133件、再防貪作為3件；在獎勵懲治併行方面，2024年陳情檢舉993案、函送32案、究責41案、表揚廉能13案，未來將持續推行透明廉政公約，讓同仁感受到廉政機構的關懷及服務，三護(愛護、防護、保護)有愛，周而復始保護基層同仁，才是降低機關廉政風險的關鍵。