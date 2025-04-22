臺南蔡家百年粧佛傳藝 市長黃偉哲親自為西佛國掛牌

臺南市政府21日上午於中西區神農街的蔡心、蔡南山、蔡天民故居-府城粧佛工藝名家「西佛國」舉行名人故居掛牌儀式，臺南市長黃偉哲親自為蔡家故居揭牌，表彰其對南市傳統藝術保存與發展的卓越貢獻，現場包括西佛國蔡家族人、傳統藝師及地方仕紳齊聚一堂，市議員許至椿及蔡宗豪等亦前來參與，共同見證這歷史性的一刻。

黃偉哲市長表示，臺南素有「千廟之城」之稱，是台灣宗教信仰與傳統文化的重要據點。座落於神農街的西佛國，不僅是極具歷史價值的古宅，更是粧佛藝術傳承的搖籃。蔡家祖孫三代以精湛的技藝與堅定的信念，默默守護並延續台灣珍貴的粧佛工藝，對台灣宗教藝術發展具有指標性的意義。

文化局代理局長林韋旭說明，此次獲掛牌的西佛國蔡家，是首度有祖孫三代同列名人紀錄，殊為難得。西佛國傳承至今逾百年，是台南唯一歷經清末、日治、戰後並延續至今的粧佛老店，其在台灣粧佛工藝界地位崇高，不僅保存完整的泉州派工法，也見證台灣神佛信仰與工藝發展的歷程。文化局將持續協助西佛國推動粧佛技藝教學，透過課程與推廣活動，培育年輕世代，為傳統工藝注入新活力。

第四代傳人蔡友誠師傅表示，西佛國出自泉州派，講究樸實自然、法相莊嚴，家族百年來秉持傳統精神，傳承最正統的粧佛流程。

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