快訊

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

王大陸吼出來！大人物軍中表演「滿滿的大平台」奪冠軍

國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

4/30國際不打小孩日 嘉義101福容飯店第二晚入住享半價

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義福容voco酒店內的兒童俱樂部。圖／嘉義福容voco酒店提供
嘉義福容voco酒店內的兒童俱樂部。圖／嘉義福容voco酒店提供

4月30日是「國際不打小孩日」，倡議重視家庭和樂，並減少家庭暴力；有嘉義101之稱的嘉義福容voco酒店即日起至5月11日止推出「花見花開 小孩不挨」住房專案，連續入住3天2夜第二晚半價優惠。還享有飯店球池、旋轉木馬、溜滑梯、攀岩牆、兒童池、SPA池等休閒設施，另推出盛夏沁涼饗宴、半自助餐主餐升級等優惠。

為鼓勵家庭和樂嘉義福容voco酒店祭出「花見花開 小孩不挨」住房專案，其中包含5重優惠，旅人可以「高級客房一大床」的價格，至多2大2小的即可入住「高級客房二大床」房型，除了免費房型升等禮遇、孩童免費早餐，再享房費第二晚半價優惠，平均每人每晚僅需1126元即可入住3天2夜，還可帶孩子童享飯店休閒設施，包含繽紛球池、旋轉木馬、室內溜滑梯、攀岩牆等，以及多種互動體驗課程，一同度過充實滿足的親子時光。

還能於Lobby Café享用2杯春日限定的「桂雨．黃金夢」，品嚐以桂花釀基底，與黃金阿勃勒一樣為美麗的金黃色澤，口感芳香柔和。另加碼贈送全台首座希臘美學觀光莊園「蓋婭莊園」門票2張，體驗濃濃的巴洛克風情。

因應夏季到來，推出「盛夏風味 沁涼饗宴」，主廚推出夏日專屬的泰式涼拌酸辣冬粉、香橙舒肥雞胸優格沙拉、嘉義涼麵等清涼開胃的菜色，主廚監製的牛肉麵也同時上檔。

「2F田園西餐廳」半自助餐主餐預計於4月28日全面升級。提供多款精緻主餐選擇，包含煎烤舒肥Prime紐約客牛排、香煎櫻桃鴨等佳餚，最低每道只要1080+10元起，即可享用美味主餐和豐盛的自助餐檯。

飯店響應ESG惜食理念，田園西餐廳推出「平日晚食」方案，周一至周四晚間8時後入場顧客，皆可享有單點自助餐檯每位399+10%元的超值價格，IHG 優悅會會員可累積 ONE Reward 有效房晚數及積分， 福容家會員亦可累積福容家消費積分。更多活動詳情請見「嘉義福容voco酒店」官網。

嘉義福容voco酒店是麗寶集團與洲際酒店集團合作，推出的全台首間 voco 品牌，以「貼心可靠、妙趣橫生」為核心理念服務旅客。嘉義福容voco酒店樓高32樓，有嘉義 101 的美譽，能飽覽嘉南平原、阿里山山脈、遠眺玉山群峰。且交通便捷，位於嘉義市西區，離嘉義火車站10分鐘車程、高鐵嘉義站約30分鐘車程。周邊景點豐富，除緊鄰世賢路綠園道，還有檜意森活村、嘉義文創園區、故宮南院等，更是前往阿里山、玉山國家公園的中繼站。客房及套房總計 369 個房間，為福容大飯店旗下量體最大的飯店。

嘉義福容voco酒店一樓Lobby Café因應夏季推出「盛夏風味．沁涼饗宴」新菜單。圖／嘉義福容voco酒店提供
嘉義福容voco酒店一樓Lobby Café因應夏季推出「盛夏風味．沁涼饗宴」新菜單。圖／嘉義福容voco酒店提供
「盛夏風味．沁涼饗宴」新菜單包含嘉義雙寶（嘉義雞肉飯、東石鮮新菜色蚵捲）。圖／嘉義福容voco酒店提供
「盛夏風味．沁涼饗宴」新菜單包含嘉義雙寶（嘉義雞肉飯、東石鮮新菜色蚵捲）。圖／嘉義福容voco酒店提供
嘉義福容voco酒店樓高32樓，有嘉義 101 之稱，能飽覽嘉南平原、阿里山、遠眺玉山群峰。記者李宗祐／攝影
嘉義福容voco酒店樓高32樓，有嘉義 101 之稱，能飽覽嘉南平原、阿里山、遠眺玉山群峰。記者李宗祐／攝影
「花見花開 小孩不挨」住房專案可以高級客房 一大床的價格入住高級客房 二大床。圖／嘉義福容voco酒店提供
「花見花開 小孩不挨」住房專案可以高級客房 一大床的價格入住高級客房 二大床。圖／嘉義福容voco酒店提供

嘉義 酒店 飯店

延伸閱讀

氣候異常重創授粉期 嘉義芒果全淪「空包彈」無法收成

學童繪畫籌善款 助創世建嘉義新院

嘉義廢魚池變身療癒咖啡館 魚罐頭咖啡館爆紅吸引客潮

有外語能力身障青年求職碰壁陷困境 嘉義就業中心幫找穩定工作

相關新聞

麻疹群聚增2例 越南旅遊回國後傳給同事 接觸者破百人

上周麻疹新增2例，境外、本土各1例，為同一起群聚事件。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年累計11例本土麻疹、境外移入1...

回響／零關稅「紐乳」沒降價 網友發起一人一信檢舉

本報日前報導，台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但市售約1公升的紐西蘭鮮乳每瓶仍要價120元，...

環團與總統見面 核能四接熱議、對政府買美國液化天然氣有疑慮

「全國NGOs環境會議」代表今天在世界地球日到總統府提出60件環保建言，會後團體接受聯訪時對核能議題有最多說明，包含賴清...

南海海槽大地震躲不掉？日學者建議「每天斷電3小時」提高生存能力

根據日媒「Diamond Online」報導，日本京都大學名譽教授鎌田浩毅近日發表新書《大人のための地学の教室》（大人的地球科學教室，暫譯），強調因311大地震的影響，日本已進入地震、火山活動頻仍的「大地變動時代」，若想在地震、海嘯或火山噴發等災難中生存，必須具備基本的地球科學知識。書中指出，尤其在自然災害導致停電時，如何在沒有電力的情況下生活，將是未來每個人必須面對的課題。

小天后卡蜜拉首度來台開唱 8月14日降臨高流

以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello），今天正式宣布將帶...

白沙屯媽11天遶境 高鐵加開班次停苗栗「每日增56班」

白沙屯媽祖將於5月1日至5月11日舉行為期11天的繞境進香活動，台灣高鐵為配合重要民俗活動，將於旅客人數較多的4天，分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。