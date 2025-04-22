氣候異常重創授粉期 嘉義芒果全淪「空包彈」無法收成

受到異常氣候衝擊，嘉義芒果面臨「空包彈」慘況，番路鄉芒果產區出現嚴重災損，最慘恐無果可收，立委蔡易餘、縣府農業處、農糧署南區分署及台南區農業改良場今至番路鄉勘災，發現芒果果園幾近全軍覆沒，農民心痛不已，整區都沒果，根本沒辦法賣。

蔡易餘指出，今年氣候異常，氣溫不穩定，經常在短時間內劇烈變化，正逢芒果授粉期時卻連日低溫，氣溫忽然驟降，又快速回升，果實授粉失敗、無法結果，幾乎所有芒果都成「空包彈」，預估今年芒果產量將大幅銳減，恐怕要吃到芒果都會很困難。

內甕村長張景添說，今年芒果開花期間氣溫只有10幾度，有時甚至低到9度，遠低於芒果適合授粉結果的20多度標準，芒果果實如果要能順利長大，裡面要有個果核，若是氣溫太低就沒辦法授粉，芒果內部沒有果核，就無法長出飽滿的芒果果肉。

當地果農無奈說，今年芒果花開很多，但大部分都無法授粉，果實就只能長到這樣而已，原本1顆2台斤的芒果，現在10顆加起來都不見得有1台斤，今年果園根本沒有成果，果實全都掉光，毫無收成可言，整個果園看下來，幾乎全部都是空的。