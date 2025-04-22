快訊

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

王大陸吼出來！大人物軍中表演「滿滿的大平台」奪冠軍

國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

聽新聞
0:00 / 0:00

氣候異常重創授粉期 嘉義芒果全淪「空包彈」無法收成

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣芒果授粉期遇低溫，許多果園面臨空包彈慘況，預估今年恐無芒果收成。圖／蔡易餘提供
嘉義縣芒果授粉期遇低溫，許多果園面臨空包彈慘況，預估今年恐無芒果收成。圖／蔡易餘提供

受到異常氣候衝擊，嘉義芒果面臨「空包彈」慘況，番路鄉芒果產區出現嚴重災損，最慘恐無果可收，立委蔡易餘、縣府農業處、農糧署南區分署及台南區農業改良場今至番路鄉勘災，發現芒果果園幾近全軍覆沒，農民心痛不已，整區都沒果，根本沒辦法賣。

蔡易餘指出，今年氣候異常，氣溫不穩定，經常在短時間內劇烈變化，正逢芒果授粉期時卻連日低溫，氣溫忽然驟降，又快速回升，果實授粉失敗、無法結果，幾乎所有芒果都成「空包彈」，預估今年芒果產量將大幅銳減，恐怕要吃到芒果都會很困難。

內甕村長張景添說，今年芒果開花期間氣溫只有10幾度，有時甚至低到9度，遠低於芒果適合授粉結果的20多度標準，芒果果實如果要能順利長大，裡面要有個果核，若是氣溫太低就沒辦法授粉，芒果內部沒有果核，就無法長出飽滿的芒果果肉。

當地果農無奈說，今年芒果花開很多，但大部分都無法授粉，果實就只能長到這樣而已，原本1顆2台斤的芒果，現在10顆加起來都不見得有1台斤，今年果園根本沒有成果，果實全都掉光，毫無收成可言，整個果園看下來，幾乎全部都是空的。

蔡易餘說，嘉縣主要芒果種植地包括義竹、民雄、水上、中埔與番路等地，其中番路地區種植面積達50至60公頃，盼農業部盡快核定為天然災害，讓農民申請救助，並請縣府儘速統計受災面積，希望政府能及時伸出援手，把農民的損失降到最低。

嘉義縣芒果授粉期遇低溫，許多果園面臨空包彈慘況，預估今年恐無芒果收成。圖／蔡易餘提供
嘉義縣芒果授粉期遇低溫，許多果園面臨空包彈慘況，預估今年恐無芒果收成。圖／蔡易餘提供
嘉義縣芒果授粉期遇低溫，許多果園面臨空包彈慘況，立委蔡易餘今到果園勘災。圖／蔡易餘提供
嘉義縣芒果授粉期遇低溫，許多果園面臨空包彈慘況，立委蔡易餘今到果園勘災。圖／蔡易餘提供
嘉義縣芒果授粉期遇低溫，許多果園面臨空包彈慘況，預估今年恐無芒果收成。圖／蔡易餘提供
嘉義縣芒果授粉期遇低溫，許多果園面臨空包彈慘況，預估今年恐無芒果收成。圖／蔡易餘提供
嘉義縣芒果授粉期遇低溫，許多果園面臨空包彈慘況，預估今年恐無芒果收成。圖／蔡易餘提供
嘉義縣芒果授粉期遇低溫，許多果園面臨空包彈慘況，預估今年恐無芒果收成。圖／蔡易餘提供

氣溫 芒果 蔡易餘

延伸閱讀

台南私房景點！大草原x巨型藝術裝置x芒果知識館 免費入園

胸比芒果還要大！瑤瑤「深溝超辣小背心」胸器炸裂　福利照揭開性感的另一面

要陸委會研修港澳條例 卓榮泰：不能再用歷史因素考量

黃國昌點名吳思瑤等立院四寶 極盡護航能事替政府遮醜

相關新聞

氣候異常重創授粉期 嘉義芒果全淪「空包彈」無法收成

受到異常氣候衝擊，嘉義芒果面臨「空包彈」慘況，番路鄉芒果產區出現嚴重災損，最慘恐無果可收，立委蔡易餘、縣府農業處、農糧署...

台南藍線捷運通過 東區中華東路人行道改善8次終標出

台南市東區中華東路是市區繁華路段，未來又是捷運重點路線，但沿途人行道長期遭電箱、違停與雜物占用，行人寸步難行與車爭道，市...

學童繪畫籌善款 助創世建嘉義新院

創世基金會今年度以世界趨勢「永續」為主題，籌建嘉義新院，辦理「永續家園」兒童繪圖比賽；今天水上鄉幼能幼兒園孩子們化身為水...

嘉義廢魚池變身療癒咖啡館 魚罐頭咖啡館爆紅吸引客潮

嘉義縣民雄鄉「魚罐頭咖啡館」在社群媒體上爆紅，老闆「魚先生」原本從事水族與金魚養殖，近年因產業逐漸沒落，與妻子「罐頭」攜...

嘉義民雄鳳梨進入盛產期 產況品質佳穩定出口外銷日本

嘉義縣鳳梨種植面積1550公頃，高居全台第3，夏天進入鳳梨產季，4至6月金鑽鳳梨、6至8月牛奶鳳梨，今年產銷及品質佳，民...

「粉紅超跑」5月2日凌晨起程 台灣移動人龍逾30萬人盛況可期

白沙屯媽祖進香是宗教盛事，因每年路線不定，時程也都是擲筊決定，對無數香燈腳來說，這趟宗教之旅結合了人意和神意，充滿無窮魅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。