學童繪畫籌善款 助創世建嘉義新院

創世基金會今年度以世界趨勢「永續」為主題，籌建嘉義新院，辦理「永續家園」兒童繪圖比賽；今天水上鄉幼能幼兒園孩子們化身為水豚君、海豚、黑熊、海龜，倡導吃蔬果、使用環保杯、捐贈919（創世愛心碼）電子發票，象徵守護健康、守護地球、守護植物人，藉此號召大家為植物人盡一份心力。

上午10點世界地球日這天，創世基金會嘉義院長蕭伃雯、藝群文創學會理事長張碧華與幼能幼兒園的孩子們在邑米社區大學水上分部用手與畫筆為「永續家園」彩繪出美麗色彩，為活動揭開序幕。

張碧華表示，創世近40年來幫助1萬8000個植物人家庭度過難關，學會擔任繪圖比賽評選單位，期待透過藝術傳承發揮公益的力量，鼓勵孩子以畫筆關懷社會弱勢，透過自身的小小力量，學會助人美德，以專長幫助植物人，助建嘉義新院及更多需要幫助的家庭。

創世嘉義院表示，「永續家園」兒童繪圖比賽，分幼兒組及國小組（一～四年級），捐助10張發票即可參加比賽，各組取特優獎5名、優等獎5名、優勝獎5名及佳作20名，得獎者可獲得獎狀及豐富禮物，包括嘉義郵局提供的個人化郵票、嘉義在地店家老闆林應豪提供24色彩色筆，及101文具天堂、金玉堂興業店提供的商品禮券等。

民眾可至「創世基金會嘉義院」臉書粉專下載繪圖紙，完成後於5月23日前繳回創世嘉義院，將由藝群文創學會進行評選，預計6月2日公告得獎名單，並於6月15日「永續家園」公益園遊會舉行頒獎典禮。