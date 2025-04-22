快訊

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

王大陸吼出來！大人物軍中表演「滿滿的大平台」奪冠軍

國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

雲林華南村石梯田書屋獲獎 台灣農村美躍國際

中央社／ 雲林縣22日電

雲林縣政府攜手雲林古坑鄉華南社區發展協會推動「華南村石梯田書屋」，獲2025年芬蘭Arch Design Award國際設計大獎銅獎，展現台灣農村空間活化與公共設計國際競爭力。

雲縣府城鄉發展處長林長造今天表示，全案緣起華南社區與在地華南實驗國民小學長年投入農村再生行動，針對偏鄉人口流失與產業式微，社區與縣府合作，透過「社區規劃師輔導計畫」推動石梯田復育、產業活化及空間再造，「石梯田書屋」為行動核心成果之一。

林長造說，書屋建築結合原有共生田、閒置工寮及配藥池，透過在地匠師砌石修築駁坎，導入友善通用設計，讓原本破碎地景重現生命力。空間內部設計融合導覽、閱讀與教育等多元機能，成為連結地方文化、歷史與未來新場域。

林長造表示，華南社區以「石梯田書屋」為基地，整合自然資源、農業景觀與休憩產業，推動導覽體驗、農產推廣等多元經營模式，展現農村再生實踐力，復育傳統地景、活化閒置空間，吸引許多青年回鄉深耕，實踐空間永續與文化延續目標。

雲林縣長張麗善表示，獲獎為雲林社區營造成果注入強心針，縣府未來將持續支持各地社區深耕地方，串聯文化、產業與空間創新，讓世界看見更多台灣農村故事。

農村再生 通用設計 雲林

延伸閱讀

廢校的雲林元長鹿北分校重新活化 鄉長李明明高唱國旗歌表心意

近距離觀察花枝寶寶 新北市海洋資源復育園區體驗開跑

台西和口湖兩漁港設施功能不佳 漁民陳情雲林縣府允改善

雲林3大溪仍存在汙染 縣府發動淨溪喚起守護河川

相關新聞

氣候異常重創授粉期 嘉義芒果全淪「空包彈」無法收成

受到異常氣候衝擊，嘉義芒果面臨「空包彈」慘況，番路鄉芒果產區出現嚴重災損，最慘恐無果可收，立委蔡易餘、縣府農業處、農糧署...

台南藍線捷運通過 東區中華東路人行道改善8次終標出

台南市東區中華東路是市區繁華路段，未來又是捷運重點路線，但沿途人行道長期遭電箱、違停與雜物占用，行人寸步難行與車爭道，市...

學童繪畫籌善款 助創世建嘉義新院

創世基金會今年度以世界趨勢「永續」為主題，籌建嘉義新院，辦理「永續家園」兒童繪圖比賽；今天水上鄉幼能幼兒園孩子們化身為水...

嘉義廢魚池變身療癒咖啡館 魚罐頭咖啡館爆紅吸引客潮

嘉義縣民雄鄉「魚罐頭咖啡館」在社群媒體上爆紅，老闆「魚先生」原本從事水族與金魚養殖，近年因產業逐漸沒落，與妻子「罐頭」攜...

嘉義民雄鳳梨進入盛產期 產況品質佳穩定出口外銷日本

嘉義縣鳳梨種植面積1550公頃，高居全台第3，夏天進入鳳梨產季，4至6月金鑽鳳梨、6至8月牛奶鳳梨，今年產銷及品質佳，民...

「粉紅超跑」5月2日凌晨起程 台灣移動人龍逾30萬人盛況可期

白沙屯媽祖進香是宗教盛事，因每年路線不定，時程也都是擲筊決定，對無數香燈腳來說，這趟宗教之旅結合了人意和神意，充滿無窮魅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。