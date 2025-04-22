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嘉義廢魚池變身療癒咖啡館 魚罐頭咖啡館爆紅吸引客潮
嘉義縣民雄鄉「魚罐頭咖啡館」在社群媒體上爆紅，老闆「魚先生」原本從事水族與金魚養殖，近年因產業逐漸沒落，與妻子「罐頭」攜手開店，將閒置魚池改造成為咖啡館，透明地板下方可看見魚群優游，還推出特色餐點「南部粽」，讓原本荒廢場域重獲新生。
44歲老闆「魚先生」家族以經營水族與養殖金魚為業，但因產業面臨競爭與沒落，魚池閒置多年，10多年前與太太「罐頭」商量後，決定結合夫妻專長創業開店，大膽地在魚池上建立咖啡館，因為資源有限，魚先生一手包辦咖啡館規畫設計，罐頭負責咖啡廳餐點。
魚罐頭咖啡館位置隱蔽，沒有醒目招牌，庭院綠意盎然，咖啡廳地板下有魚池，透過玻璃可看見魚群在水中悠游，桌面「魚缸風」設計引人注目，喝咖啡時能近距離觀賞魚兒在桌下悠游，店家還提供免費飼料，餐後可打開玻璃餵魚，享受靜謐悠閒時光。
魚罐頭特調咖啡結合在地農產，使用民雄金桔農莊的金桔醬做成顏色鮮黃與風味豐富「金五桔美式咖啡」、結合民雄鳳梨作成酸甜「旺萊冰嘎逼」，還有各式特調咖啡與茶點，最後可閱讀咖啡廳提供的書籍，欣賞悠游魚群與窗外田園景，享受片刻美好時光。
此外，魚罐頭咖啡館餐點具有南部特色，推出每日限量供應招牌「經典南部粽」，由罐頭的母親親手包製，肉粽內餡有豬五花、香菇、花生、鹹蛋黃等配料，搭配獨門秘製醬油，再放上香草點綴，是嘉義唯一可以欣賞水族、喝咖啡配燒肉粽的咖啡店。
縣長翁章梁說，青年創業相當不容易，魚罐頭夫妻創業故事值得嘉義青年借鏡，面對產業轉型，透過創新方式突破困境夫妻一起努力完成夢想，將閒置魚池成功轉型為咖啡館，以其獨特水族風格，成功在網路上竄紅，成為吸引遊客慕名來訪的療癒咖啡館。
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