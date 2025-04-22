嘉義民雄鳳梨進入盛產期 產況品質佳穩定出口外銷日本

嘉義縣鳳梨種植面積1550公頃，高居全台第3，夏天進入鳳梨產季，4至6月金鑽鳳梨、6至8月牛奶鳳梨，今年產銷及品質佳，民雄鄉農會與民雄鄉體育會5月4日將舉辦健走活動推廣鳳梨，縣長翁章梁今到民雄鄉打貓果菜生產合作社，化身「阿梁師」製作鳳梨炒飯。

民雄鄉農會總幹事陳加茂說，鳳梨是嘉義縣最大宗水果，民雄鄉種植800公頃鳳梨，現在正逢夏季盛產期，今年鳳梨價格還不錯，北農拍賣每台斤25元，預計外銷850公噸，香甜可口肉質軟嫩，今年攜手民雄鄉體育會舉辦健走推廣活動，開放報名11小時就有1200人報名。

民雄鄉體育會理事長黃國雅說，健走路線規畫在民雄鳳梨文化園區，包括峰翔果菜合作社、打貓果菜合作社、嘉利果菜合作社，沿途可見戴帽子鳳梨，周邊還有旺來山、阿美鳳梨、金桔農莊、星農場等景點，邀大家一起來摸彩拿獎品65吋電視機、腳踏車。