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「粉紅超跑」5月2日凌晨起程 台灣移動人龍逾30萬人盛況可期

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖進香團因報名參加人數屢創新高，沿途形成宛如朝聖之旅的嘉年華，也可說是台灣移動最強的地表人龍。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供
白沙屯媽祖進香團因報名參加人數屢創新高，沿途形成宛如朝聖之旅的嘉年華，也可說是台灣移動最強的地表人龍。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供

白沙屯媽祖進香是宗教盛事，因每年路線不定，時程也都是擲筊決定，對無數香燈腳來說，這趟宗教之旅結合了人意和神意，充滿無窮魅力，今年將於5月2日凌晨啟程，破天荒爆量逾30萬人報名，而去程急行軍，36小時要走到北港朝天宮，更是考驗香燈腳的腳力、體力與決心。

拱天宮主委洪文華說，不同於台中大甲媽遶境不需報名，白沙屯媽進香採報名制，屆時會將報名名單謄寫至吉祥文疏祈福。他說，每張祈福文疏落款180位人名，在朝天宮刈火當晚會，初步安排至少要出動上百位志工在內殿逐一唱名，告知媽祖庇佑前來參與進香的信眾們。

對於今年破天荒爆量逾30萬人報名進香，義工組織白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬認為，近年白沙屯媽祖進香團人數屢創新高，沿途可看到信眾揪團或企業贊助供應的免費餐點、歌舞團及相關進香個人用品、盥洗車、醫療團服務等等，形成宛如朝聖之旅的嘉年華，也可說是台灣移動最強的地表人龍。

盛大又熱鬧的宗教信仰氛圍，也隨著數位及手機科技的進步，越來越多年輕人可透過網路看直播或傳播感染「粉紅超跑」進香的現場熱度；因此不論從宗教信仰、自我挑戰或是體驗鄉土文化來說，都構築了豐富、回憶不完的進香經驗，也畢生難忘，甚至有信徒說一生至少要走一 趟。

另外，拱天宮每年因應信眾報名，準備進香活動的背心、帽子、臂章、毛巾等，至目前為止也已形成一種「白沙屯媽祖」特有文化，吸引越來越多的人收藏，尤其很多人更是衝著背心而來。

有志工說，今年準備的23萬件早就告罄，即使有公告，但後續再來報名的信眾，還是有很多人一到工作櫃台就會詢問或感到失望，只能期待來年搶先報名。

白沙屯媽祖進香是宗教盛事，因每年路線不定，時程也都是擲筊決定，對無數香燈腳來說，充滿無窮魅力，年年吸引越來越多人報名參加。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供
白沙屯媽祖進香是宗教盛事，因每年路線不定，時程也都是擲筊決定，對無數香燈腳來說，充滿無窮魅力，年年吸引越來越多人報名參加。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供

北港朝天宮 白沙屯媽祖 進香

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