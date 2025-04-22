從「偷偷開」到「驕傲開」嘉義市民宿發展協會成立 首任理事長張于亞

嘉義市民宿業者舉行「嘉義市民宿文化發展協會」成立大會，推舉張于亞擔任首任理事長；張于亞表示，在市府的輔導下，讓原本只能「偷偷開」的民宿，如今可以「驕傲開」。市長黃敏惠表示，將老建築轉化為有情感、有歷史的民宿，讓旅客不只是來訪，更能感受到家的溫暖。

嘉義市政府自2020年公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，民眾得依規定於區域內申請經營民宿，全市共22家合法民宿。昨天「嘉義市民宿文化發展協會」舉辦成立大會，市長黃敏惠與市府團隊、議長陳姿妏以及多位議員皆出席大會，共同見證嘉義市民宿產業歷史性一刻。

黃敏惠表示，協會的成立代表著嘉義市的民宿產業發展邁入新的里程碑，協會成立代表著民宿業界共同為嘉義市的未來打拼的信念，也期待未來能共同攜手推動嘉義市觀光旅宿升級。在地業者將老建築轉化為有情感、有歷史的民宿，讓旅客不只是來訪，更能感受到家的溫暖，且結合在地故事、民宿文化，打造出「有溫度、有故事」的觀光體驗。

張于亞表示，協會目前已有17家合法民宿加入，這代表一群對嘉義市有深厚感情、願意長期耕耘的業者，大家因為對這座城市的熱愛聚在一起，也共同期待透過政策與建設帶動整體觀光環境再升級。市府在2020年12月25日這天公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，讓原本只能「偷偷開」的民宿，如今可以「驕傲開」，而這份聖誕節禮物，裝載的是業者的夢想，希望透過民宿能傳遞嘉義市的美，與市府攜手讓嘉義市的觀光品質穩健成長。