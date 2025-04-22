白沙屯香燈腳逾30萬人 北港公所擴大免費接駁 廣開休息區

白沙屯媽祖北港進香即將於5月1日起駕，粉紅超跑預定3日抵達北港，因應今年香燈腳從去年報名18萬人暴增到30萬人，北港鎮公所除將廣開休息區，今年擴大高鐵免費接駁，不僅班次增加，發車地點改至北港糖廠「1911好庫文化園區停車場」發車，讓接駁更加安全順暢。

白沙屯媽祖北港進香截至4月20日報名人數已突破30萬人，比去年增加12萬人，除了香燈腳，5月3日媽祖抵達北港朝天宮當天預估湧入北港接駕的總人數可能超過70萬人，因應如此龐大人潮，北港鎮公所和雲林縣政府合作已做好相關準備。

北港鎮公所今天在北港糖廠「1911好庫文化園區停車場」召開北港往嘉義高鐵站免費接駁車說明會，鎮長蕭美文指出，去年公所首辦高鐵免費接駁，在北港鎮體育公園發車，沒想到搭乘人潮超過預期，人龍排隊數百公尺，運量應接不暇，且班車穿越市區容易塞車。

蕭美文說，經檢討相關缺失，今年將接駁發車點移至北港糖廠「1911好庫文化園區停車場」，不僅腹地大有助於集結候車與車輛調度，民眾走進園區既可欣賞美麗景點，搭車更便捷，尤其發車不經市區避開車潮直接從媽祖大橋前往高鐵，快速又便利。

蕭美文說，今年獲縣府補助增加班車共15輛，擴大車次與運量，無縫銜接各地香燈腳返家行程，預計5月3日中午12點30分至晚上9點提供接駁服務，每15分鐘1班車全程免費，因發車地點改變，公所將會在各重要路口設置「免費接駁車」路標指引快速找到乘車地點，並同步在官網發布詳細接駁資訊及Google地圖定位連結，讓外地香燈腳輕鬆掌握接駁地點，安全回家。