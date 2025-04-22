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「南科小農市集」熱鬧登場 南科力挺在地小農

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
南科管理局自4月起，於每月最後一週的星期六、星期日，固定在 Park17 商場舉辦 「南科小農市集」。照片／南科管理局提供
南科管理局自4月起，於每月最後一週的星期六、星期日，固定在 Park17 商場舉辦 「南科小農市集」。照片／南科管理局提供

為協助在地小農推廣優質農產品，同時打造園區舒適的假日悠閒去處，南科管理局自4月起，於每月最後一周的星期六、星期日，固定在 Park17 商場舉辦 「南科小農市集」，讓民眾能直接採買最新鮮的農產品，享受慢活好食光。

首場市集活動將在4月26日至27日正式開跑，並與臺南市政府攜手合作，特別邀請近期受地震影響的楠西、玉井、東山、南化等地小農參與設攤，販售當令蔬果、農產加工產品與特色伴手禮，為消費者帶來安心、健康又直送的新鮮選擇。

市集現場也安排吉他音樂表演、買鳳梨鮮果享專人免費削鳳梨，以及台灣鯛試吃品嚐等活動，讓各位在購買農產品的同時，也能享受悠閒假日時光。

南科管理局表示，市集不僅有助於在地小農拓展行銷通路，也希望透過定期市集活動，強化園區生活機能，更拉近園區從業人員與地方農民之間的距離。未來活動也將邀請嘉義、高雄、屏東等地方政府或農會相關單位共同參與，帶入更多各地特色農產，使市集月月有驚喜，場場有特色。

為鼓勵民眾參與活動，活動現場消費累積滿1,000元，還可兌換驚喜小禮物，臺南市政府農業局也加碼現場消費兌換券，活動好康不斷，讓大家逛市集不只買得開心，更能夠收穫滿滿。

南科管理局誠摯邀請園區從業人員、在地居民與所有關心地方農業發展的朋友們，一同走進南科小農市集，支持在地農友，度過週末美好生活。

消費 農業

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