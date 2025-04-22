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有外語能力身障青年求職碰壁陷困境 嘉義就業中心幫找穩定工作

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
勞動部鼓勵企業踴躍洽就業中心申請「職場學習及再適應計畫」與「僱用獎助措施」。圖／嘉義就業中心提供
勞動部鼓勵企業踴躍洽就業中心申請「職場學習及再適應計畫」與「僱用獎助措施」。圖／嘉義就業中心提供

倚靠公益彩券經銷的嘉義市青年「旻郡」，突面臨親人驟逝、公彩經銷資格無法續任等劇變，沒有工作經驗加上先天行動不便，求職四處碰壁，經勞動部嘉義就業中心的協助，成功媒合至嘉義縣勞動力服務人員職業工會，開啟嶄新的職涯篇章。

懂事以來、家中就在經營公益彩券的「旻郡」，大學畢業後即在家幫忙，然而穩定的生活突然風雲變色，父親驟逝、經營多年的公彩經銷也因未抽中而無法續任，僅靠販售刮刮樂、收益入不敷出，她急需盡快就業、改善家計。

她大學主修歐洲語言，有法語DELF B1檢定證書，雖有著優秀的語言能力，但需歐洲語職能的工作多分布在科學園區，為就近照顧同為身障者的年長母親，只能侷限尋職範圍，加上沒有工作經驗及身體因素，一直苦尋不著工作。

她上網搜尋工作期間得知嘉義就業中心，抱著不放棄任何機會的心態前往求職，嘉義中心就服員透過對談了解其尋職需求，多次推介離其住家較近的工作，但沒有相關工作經驗以及先天下肢影響移動較慢等因素，無法順利就業，所幸在就服員不懈地協助，並搭配「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，成功媒合至嘉義縣勞動力服務人員職業工會擔任行政助理，迄今已工作逾10個月，也因優異表現而獲加薪。

嘉義縣勞動力服務人員職業工會理事長管國芬表示，因了解「旻郡」有先天性身體不便，所以安排其處理行政業務，優異的文書能力、盡責的工作態度與積極度，都非常值得讚賞和肯定，鼓勵企業多給身心障礙者就業機會，透過適時地調整其職務內容及工作場域，每位勞工都會是優秀人才，且善用勞動部相關就業促進措施，除有補助減輕用人負擔，也能同步協助弱勢就業者找到工作，創造勞雇雙贏、營造友善職場環境。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為提高雇主聘僱弱勢民眾的意願，勞動部推動「職場學習及再適應計畫」與「僱用獎助措施」，前者是鼓勵雇主聘僱特定對象待業者，幫助其在職場上有緩衝時間逐步適應，最長補助雇主3個月的職場學習及再適應津貼及行管輔導費；後者則是企業僱用失業滿30日以上，符合相關規範之特定對象勞工，將補助雇主每人每月9千至1萬5千元的獎助費用、最長發給12個月，計畫詳情可向雲嘉南各就業中心洽詢。

無工作經驗的身障青年「旻郡」，在嘉義就業中心運用就業促進措施等獎勵補助，成功媒合穩定工作。圖／嘉義就業中心提供
無工作經驗的身障青年「旻郡」，在嘉義就業中心運用就業促進措施等獎勵補助，成功媒合穩定工作。圖／嘉義就業中心提供
嘉義縣勞動力服務人員職業工會理事長管國芬（左）非常讚賞「旻郡」的職能及工作態度。圖／嘉義就業中心提供
嘉義縣勞動力服務人員職業工會理事長管國芬（左）非常讚賞「旻郡」的職能及工作態度。圖／嘉義就業中心提供

嘉義 職業工會

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