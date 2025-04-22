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聽取民意！台南捷運藍延線土地都計變更公展前 辦首場座談

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運藍線延伸線綜合規畫與都市計畫變更公開展覽前座談會。圖／台南市交通局提供
台南捷運藍線延伸線綜合規畫與都市計畫變更公開展覽前座談會。圖／台南市交通局提供

台南捷運藍線延伸線綜合規畫與環評作業已報交通部審議，市府交通局為配合推動時程，預先就沿線捷運設施需用地辦理都市計畫變更。首場公開展覽前座談會將於4月30日下午2時30分，在關廟區山西宮會議室舉辦，傾聽土地所有權人及民眾意見，為後續變更程序鋪路。

市長黃偉哲指出，捷運藍線主線已獲國發會核定，藍延線銜接藍線至沙崙高鐵特區，是強化整體捷運路網關鍵一環。市府為妥善規畫各階段作業，決定在法定都市計畫程序啟動前，先舉辦座談會，除說明規畫內容，也重視並蒐集在地意見。

交通局長王銘德表示，藍延線將採高架單軌設計，總長15.09公里，設15座車站及1座機廠，路線自藍線向東延伸至仁德、歸仁與關廟，並沿台39線南下銜接高鐵特定區。此次變更重點，集中於優先辦理捷運出入口等迫切設施的用地，涉及關廟都市計畫區及高鐵台南站特定區計畫2處。

至於沿線涉及「捷運開發區」，交通局將列入後續作業，並同樣於都市計畫變更前辦理公展前座談會，爭取土地所有權人合作，共同推動大眾運輸導向發展（TOD），提高各場站周邊開發效益，促進地方發展，共創政府、民眾與投資者、地主多方共贏。

交通局強調，目前都計變更仍為草案階段，歡迎土地權利人及民眾踴躍參與座談會，表達意見；若無法出席，也可在5月7日前，將書面意見註明姓名與聯絡方式，郵寄或傳真至台南市捷運工程處（地址：台南市安平區永華路二段6號1樓，傳真：06-2958829）。更多資訊可至交通局或捷運工程處官網查詢。

台南捷運藍線延伸線（仁德－關廟）綜合規劃路線圖。圖／台南市交通局提供
台南捷運藍線延伸線（仁德－關廟）綜合規劃路線圖。圖／台南市交通局提供

台南 捷運 都市計畫

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