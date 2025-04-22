雲林元長廢校活化 雜食糧學中心開張

雲林縣元長鄉新生國小鹿北分校學生從百餘人減少剩不到10人，6年前關閉，荒廢多年，鄉公所與朝陽科技大學合作創設雲林第1所雜食糧學教育中心，昨重新開張；鄉長李明明說，將成培育農業人才的新基地。

李明明說，廢校活化將作為培育友善農業、食農教育場域，學童學習帶動科技農業萌芽、老農與青農共學，強化農業藥檢新知、引進植物醫生，建構中心成「農業學堂」，讓校園百年老楝樹，重新開枝散葉庇蔭地方。

位處偏村的鹿北分校面積不到百坪，鹿北社區發展協會總幹事吳學展說，早年擔心小孩須到2公里外新生國小就學而設分校，4年級學生就得回校本部就讀，全盛期3個年級達150多名學生，不敵少子化衝擊2019年關校；老村長湯力昇說，小時就讀時，校園就只1棟平房和老樹，承載全村孩童回憶，不曾想過也有關校一天。

老校昨揭牌，朝陽科技大學USR團隊負責人錢偉鈞表示，團隊2023年就與鹿北社區合作提供農業防治技術，得知鹿北分校閒置已久，因而與社區、公所共同創立雜食糧學教育推廣中心，將朝健康安心農耕、耕作成果展示、社區共享共好、特色分享4大主軸發展。

錢偉鈞說，鹿北是典型農村以產玉米、花生等雜糧為主，不僅將協助友善農業技術和發展，也邀請國際學生教導小學生科學知識，不僅讓老農與青農共學、小朋友也一起體驗農業、學習新農。

鄉長李明明心情格外愉悅，揭牌前站上升旗台，即興高唱國旗歌，整曲一字不漏完成清唱，贏得滿場喝采，她笑說，期待一曲國旗歌，讓這所關閉多年的學校，能再度「升起（升旗諧音）」。