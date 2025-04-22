全中運輕艇水域 退潮水深不夠

全中運正在台南登場，其中輕艇賽事於嘉南大圳排水舉辦，但裁判及外縣市教練反映退潮時水深不夠，影響訓練；有議員說，多次建議疏濬，這麼美又乾淨水道若因水深不夠影響輕艇運動發展，太可惜了。第六河川分署回應，會在兼顧堤防安全下協助解決問題。

副市長葉澤山昨天也到賽場關心比賽及水道水深問題，由於上午漲潮、且目前嘉南大圳水流量夠，進行順利。葉澤山表示，將和水利局討論退潮時水深不夠問題，若第六水利分署能夠協助解決、打造漲退潮都能訓練與比賽的輕艇水道，再好不過了。

台南市山海圳綠道沿著嘉南大圳而闢，下游九份子重劃區設置水上訓練中心後成為輕艇訓練基地，此為啟用以來首次舉辦全國性賽事；水上運動是台南的強項，全中運19日開賽以來，南市在輕艇項目已經拿下2金1銀5銅。

曾是輕艇國手的市議員李中岑說，嘉南大圳數十年沒疏濬，九份子重劃區段的主要訓練河道有淤積情形，退潮與漲潮水深差約1公尺，造成退潮時輕艇易卡到泥土，影響比賽與訓練，因此，之前就建議疏濬此段河道，但遲未疏濬。

李中岑也說，之前水利單位認為此段為感潮帶，即使疏濬，泥沙也會隨著漲退潮而移動，效果有限，另岸堤也可能會因疏浚而影響結構，須從長計議，但她認為，此段河道離出海口數公里，且有多處河段是S型，潮流把沙帶進來的量有限，而疏濬時可設鋼板護堤，問題是可解決的，希望能疏濬、打造一流的輕艇賽道。

水利署第六河川分署長謝明昌表示，經評估此段水域的水深，無影響防洪的問題，無須疏濬，不過若因發展輕艇運動等特殊需求，可另作評估處理，提出就可做討論。