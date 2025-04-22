聽新聞
0:00 / 0:00

全中運輕艇水域 退潮水深不夠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
全中運輕艇賽事在台南市嘉南大圳九份子重劃區段舉行，有教練及裁判反映退潮時水深不夠。 記者鄭惠仁／攝影
全中運輕艇賽事在台南市嘉南大圳九份子重劃區段舉行，有教練及裁判反映退潮時水深不夠。 記者鄭惠仁／攝影

全中運正在台南登場，其中輕艇賽事於嘉南大圳排水舉辦，但裁判及外縣市教練反映退潮時水深不夠，影響訓練；有議員說，多次建議疏濬，這麼美又乾淨水道若因水深不夠影響輕艇運動發展，太可惜了。第六河川分署回應，會在兼顧堤防安全下協助解決問題。

副市長葉澤山昨天也到賽場關心比賽及水道水深問題，由於上午漲潮、且目前嘉南大圳水流量夠，進行順利。葉澤山表示，將和水利局討論退潮時水深不夠問題，若第六水利分署能夠協助解決、打造漲退潮都能訓練與比賽的輕艇水道，再好不過了。

台南市山海圳綠道沿著嘉南大圳而闢，下游九份子重劃區設置水上訓練中心後成為輕艇訓練基地，此為啟用以來首次舉辦全國性賽事；水上運動是台南的強項，全中運19日開賽以來，南市在輕艇項目已經拿下2金1銀5銅。

曾是輕艇國手的市議員李中岑說，嘉南大圳數十年沒疏濬，九份子重劃區段的主要訓練河道有淤積情形，退潮與漲潮水深差約1公尺，造成退潮時輕艇易卡到泥土，影響比賽與訓練，因此，之前就建議疏濬此段河道，但遲未疏濬。

李中岑也說，之前水利單位認為此段為感潮帶，即使疏濬，泥沙也會隨著漲退潮而移動，效果有限，另岸堤也可能會因疏浚而影響結構，須從長計議，但她認為，此段河道離出海口數公里，且有多處河段是S型，潮流把沙帶進來的量有限，而疏濬時可設鋼板護堤，問題是可解決的，希望能疏濬、打造一流的輕艇賽道。

水利署第六河川分署長謝明昌表示，經評估此段水域的水深，無影響防洪的問題，無須疏濬，不過若因發展輕艇運動等特殊需求，可另作評估處理，提出就可做討論。

台南 水利署 運動 重劃區

延伸閱讀

轉播全中運競技體操 文大新聞系實踐所學、磨練應變力

全中運／楊玫玫田徑高女百米摘金 不甘心未破大會紀錄

全中運台南放長假 出國玩日本「巧遇」有如開同學會

全中運輕艇水域退潮時水深不夠 市議員李中岑要求疏濬

相關新聞

雲林元長廢校活化 雜食糧學中心開張

雲林縣元長鄉新生國小鹿北分校學生從百餘人減少剩不到10人，6年前關閉，荒廢多年，鄉公所與朝陽科技大學合作創設雲林第1所雜...

全中運輕艇水域 退潮水深不夠

全中運正在台南登場，其中輕艇賽事於嘉南大圳排水舉辦，但裁判及外縣市教練反映退潮時水深不夠，影響訓練；有議員說，多次建議疏...

關稅戰、股災衝擊社福團體 雲林3單位今獲贈白米、肉鬆

國際關稅戰連帶衝擊社福團體捐款及物資捐贈，雲林家扶中心4月至今捐款較去年同期減少一半，白米、麵條等物資嚴重短缺，雲林縣府...

嘉縣農機展圓滿落幕 3天吸引40萬人次成交破5億

台灣農機工業同業公會主辦2025第十九屆台灣國際農業機械暨資材展今天順利落幕，據中華電信區域人潮客群分析系統統計，累計近...

廢校的雲林元長鹿北分校重新活化 鄉長李明明高唱國旗歌表心意

雲林縣元長鄉新生國小鹿北分校學生從百餘人減至不到10人，最終106年關閉，荒廢多年，元長鄉公所與朝陽大學合作創設雲林第1...

嘉市吸引青創人才 祭出創業競賽總獎金380萬

嘉義市推動青年創業獎勵補助計畫不遺餘力，今年攜手中華創業育成協會，共同舉辦創新創業競賽，祭出競賽總獎金380萬元，即日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。