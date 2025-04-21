關稅戰、股災衝擊社福團體 雲林3單位今獲贈白米、肉鬆

國際關稅戰連帶衝擊社福團體捐款及物資捐贈，雲林家扶中心4月至今捐款較去年同期減少一半，白米、麵條等物資嚴重短缺，雲林縣府持續媒合企業及善心人士捐贈，今昇樺食品及豐泰文教基金會捐贈肉鬆及白米，協助弱勢家庭度過危機。

昇樺食品、豐泰文教基金會今攜手捐贈16800公斤有機白米給雲林縣實物銀行、家扶中心、百米照顧發展協會，昇樺食品另贈1200罐雞肉鬆給實物銀行，昇樺食品董事長吳裕田、豐泰文教基金會董事長林金陽代表捐贈，縣長張麗善代表各單位受贈。

張麗善表示，捐贈的白米與雞肉鬆將發放到受贈家庭，盼藉此拋磚引玉，鼓勵更多善心善行，昇樺食品董事長吳裕田表示，「取之社會，用之社會」，僅是奉獻一己棉薄之力；豐泰文教基金會董事長林金陽表示，有能力可以幫助別人，願意付出是一種快樂，能獲得幫助的困頓家庭，則是一種幸福。

雲林家扶中心主任廖志文表示，受國際關稅戰及股災影響，許多社福團體物資及捐款都大幅減少，雲林家扶中心4月至今捐款減少一半，就連物資也短缺，中心內連白米、麵條都沒有，很多受扶助家庭會到中心詢問是否有白米，大家都很緊張可能因此斷炊，影響為近年之最，感謝昇樺食品、豐泰文教基金會今日捐贈，「真的是一場及時雨」。