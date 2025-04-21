嘉縣農機展圓滿落幕 3天吸引40萬人次成交破5億

台灣農機工業同業公會主辦2025第十九屆台灣國際農業機械暨資材展今天順利落幕，據中華電信區域人潮客群分析系統統計，累計近40萬人次參觀，成交金額突破5億元，預估展覽後延續交易可望突破10億元。縣長翁章梁表示，展出農業機械設備相關技術有效協助農民節省勞力、時間，提升農業競爭力。

翁章梁表示，本屆農機展集結近200家廠商、超過700個展攤，不論是小的資材還是大型農機都可以在展區慢慢挑，交易過程中廠商說明產品優勢，增進農民不少農機進步觀念、知識，適逢農業部宣布農機補助辦法，刺激買氣，3天以來有40萬人次參觀，成交金額突破5億元。智慧科技農業帶來許多新的觀念、想法，透過農機不斷改進，發揮生產效力，農民操作愈來愈容易，增加農業發展。

農業處表示，本屆4大主題展區包括多元農機展示區、智能農機展示區、創新農機展示區、農特產品及嘉有好市集區等，多數業者選擇於本次展會發表新型機種與技術應用，強化品牌曝光，拓展市場商機。