廢校的雲林元長鹿北分校重新活化 鄉長李明明高唱國旗歌表心意

雲林縣元長鄉新生國小鹿北分校學生從百餘人減至不到10人，最終106年關閉，荒廢多年，元長鄉公所與朝陽大學合作創設雲林第1所雜食糧學教育中心今天揭牌，引進友善農法學程，青銀共學，把廢校活化成「農業學堂」，土豆當校長、蒜頭是主任，讓好農在地生根永續。

位處偏村的鹿北分校面積不到百坪，校園唯一的一棵百年老楝樹庇蔭全校，全盛時期3個年級曾達到150多名學生之多，是一所小而美又溫暖的小校，老村長湯力昇說，他小時就讀校園就只一棟平房和老樹，承載著全村孩童的回憶，不曾想過也有關校的一天。

今天老校重新開張，鄉長李明明心情格外愉悅，揭牌前站上升旗台，即興高唱國旗歌，整曲一字不漏完成清唱，贏得滿場喝采，她笑說，期待一曲國旗歌，讓這所關閉多年的學校，能再度「升起」（升旗諧音），老少共學，成為培育農業人才的新基地。

鹿北社區發展協會總幹事吳學展說，當年擔心小孩遠到2公里外新生國小就學不便而設分校，4年級學生就得回校本部就讀，1983年校舍重建，少子化衝擊2019年關校，閒置至今，直到最近透過鄉公所與朝陽大學合作才讓廢校重新活過來。

朝陽科技大學USR團隊責人錢偉鈞表示，朝陽科大團隊2023年就與鹿北社區合作提供農業防治技術，關心社區老農生活，得知鹿北分校閒置已久，因而與社區、公所共同創立「雜食糧學教育推廣中心」，將朝健康安心農耕、耕作成果展示、社區共享共好、特色分享4大主軸發展。

錢偉鈞說，鹿北是典型農村以產玉米、花生等雜糧為主，該中心不僅協助友善農業技術和發展，也邀請國際學生教導小學生科學知識，不僅讓老農與青農共學、小朋友也一起體驗農業、學習新農。