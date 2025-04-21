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嘉市吸引青創人才 祭出創業競賽總獎金380萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市攜手中華創業育成協會，舉辦「第20屆戰國策全國創新創業競賽」，祭出高達380萬元的競賽總獎金，即日起徵件。圖／嘉義市政府提供
嘉義市攜手中華創業育成協會，舉辦「第20屆戰國策全國創新創業競賽」，祭出高達380萬元的競賽總獎金，即日起徵件。圖／嘉義市政府提供

嘉義市推動青年創業獎勵補助計畫不遺餘力，今年攜手中華創業育成協會，共同舉辦創新創業競賽，祭出競賽總獎金380萬元，即日起徵件期至5月13日截止。市長黃敏惠表示，嘉義市是座適合青年「實驗、實踐、實現」的幸福城市。

市長黃敏惠表示，嘉義市已連續第5年推動青年創業獎勵補助計畫，今年與中華創業育成協會，共同舉辦戰國策全國創新創業競賽，祭出高達380萬元的總獎金，就是要讓全國的青年朋友看到，嘉義市支持青年創業的決心與能量。

活動分成「創新創意組」與「嘉義市在地創業組」，其中「創新創意組」依據身份條件與競賽主題分為「學生類」與「新創企業類」，並為尋求環境永續解方，新增「健康永續類」，共計3類別；「嘉義市在地創業組」延續前4年的補助計劃，分為「創業啟動類」與「經營優化類」2類別。

曾獲計畫補助的五魚Cafe主理人楊采萱分享，透過參與補助計畫，重新檢視營運模式，雖然過程中曾感到挫折，但正是這些挑戰，才讓能更清楚方向。

湯城鵝行老闆張瑋鑛分享，在創業初期常常充滿夢想與理想，但現實中的資金壓力，常常讓人裹足不前，有市府成為創業者最堅強的後盾，不僅提供資源與補助，更重要的是給予創業者勇氣與信心。

嘉義市政府建設處長田長沛表示，嘉義市青年創業獎勵補助計畫成功扶植45組優秀團隊落地生根，這些團隊已為嘉義市創造超過5億元的驚人產值，更在餐飲、設計、文化、運動等多元領域開創諸多令人矚目的創新實例，充分展現嘉義青年創業生態系的豐富性與多元性。今年，市府持續提供每案最高90萬元「不用還的補助金」，期盼在政府資源的挹注下，這些青創種子能加速茁壯，綻放耀眼光芒。

建設處表示，「戰國策創新創業競賽」，每年皆吸引超過300隊以上的全國創業團隊參與，凡具備創新創業構想或已實際投入創業的青年團隊皆可提出申請，徵件期至今年5月13日截止。

湯城鵝行老闆張瑋鑛（右）、五魚Cafe主理人楊采萱（左）現場經驗分享。圖／嘉義市政府提供
湯城鵝行老闆張瑋鑛（右）、五魚Cafe主理人楊采萱（左）現場經驗分享。圖／嘉義市政府提供
嘉義市攜手中華創業育成協會，舉辦「第20屆戰國策全國創新創業競賽」啟動儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市攜手中華創業育成協會，舉辦「第20屆戰國策全國創新創業競賽」啟動儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是座適合「實驗、實踐、實現」的幸福城市。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是座適合「實驗、實踐、實現」的幸福城市。圖／嘉義市政府提供

創業 嘉義 青年

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