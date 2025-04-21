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台南民治市政中心機車棚升級 太陽能光電取代石綿瓦

中央社／ 台南21日電

台南市府改建民治市政中心員工餐廳旁老舊機車棚，與民間廠商合作建置結合太陽能發電現代化光電機車棚，有助打造低碳城市目標，且廠商每年將回饋躉售電價收入的5%。

台南市政府秘書處長黃國照告訴中央社記者，原有機車棚早年建造時，因採用石綿瓦頂，長年風吹日曬後出現碎裂情況，一旦釋出石綿纖維並被吸入，恐對健康造成威脅，市長黃偉哲指示秘書處進行改善，因此秘書處與太陽光電廠商攜手合作，啟動停車棚全面升級計畫。

黃國照指出，這次更新採取「市府提供場地、廠商出資建置」模式，市府不需支付建置費用，即可擁有嶄新光電機車棚，廠商已於2月底完成整體硬體結構與地坪整修作業，並順利裝設完成總容量達95.095kW的太陽能光電系統，劃設共203個機車停車格，已全面開放市府員工停放使用。

黃國照指出，此案兼具財政效益，依照合約，廠商每年將回饋市府躉售電價收入的5%，預估每年可為市庫挹注綠能收益，在打造低碳城市同時，也為市政發展注入實質助力。

黃國照表示，民治市政中心光電機車棚啟用，不只是基礎設施升級，更是台南邁向永續發展重要里程碑，未來將持續盤點各機關設施空間，積極推動類似綠能應用。

低碳 台南 電價

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