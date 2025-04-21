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台南六甲區綜合長照中心動土 2027年完成設立

中央社／ 台南21日電

台南市政府向衛福部申請補助經費，規劃於六甲區設置綜合長照機構，今天舉行動土儀式，預計2027年完成設立，提供30人日間照顧、100床住宿式服務。

台南市長黃偉哲在動土儀式致詞表示，台南長照服務布建及普及，向來是市府致力推動的政策目標，隨著老年人口攀升，為均衡各區長照服務資源，達到在地安老目標，市府向衛生福利部爭取興建經費，並與聖威南悅長照社團法人代表合作，於六甲區規劃設置綜合長照機構。

黃偉哲指出，機構預計2027年完成設立，提供30人日間照顧、100床住宿式服務，並秉持照顧弱勢優先精神，配置27床公費安置床，幫助經濟弱勢民眾，建置長照找得到、看得到、用得到的友善環境。

黃偉哲強調，因應人口結構老化、長照需求增加，市府與私人企業合力興辦綜合長照機構，將國防部基地轉型再利用，成為守護長者健康好所在，鄰近六甲市區且山明水秀、鬧中取靜，提供鄰近銀髮居民優質長照場所，未來若營運良好，將計畫擴大收容空間提升服務量能。

台南市社會局長郭乃文表示，此案採公辦民營方式辦理，建物預計取得綠建築銀級標章、智慧建築標章，市府將與聖威南悅專業團隊共同合作，提升六甲區及鄰近區域長照量能。

台南市社會局提供資料指出，台南市目前設置220家住宿型機構，可提供1萬6179照顧床位，預計2027年至2028年會再增設7家共1051床位，且有4家部立醫院規劃於新市區、柳營區、玉井區及安定區增設共800床位。

住宿 長照

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