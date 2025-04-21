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反對台南南山公墓無意義全區保留 議員聯手里長遞交連署書

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市多位議員今開記者會主張支持南山公墓開發，極力反對無意義全區保留，更要求文資審議會議應兼顧地方發展、文資保存需求進行審查，南區里長聯誼會也有20多位里長到場聲援。記者萬于甄／攝影
台南市多位議員今開記者會主張支持南山公墓開發，極力反對無意義全區保留，更要求文資審議會議應兼顧地方發展、文資保存需求進行審查，南區里長聯誼會也有20多位里長到場聲援。記者萬于甄／攝影

台南市守護南山公墓團體提案將南山公墓全區保留、登錄為文化景觀，卻引發正反兩派意見相對，23日預計進行文資審議委員會，今天多位市議員、地方里長及居民聯袂開記者會，主張反對全區保留，明天也將把在地3000多位居民的連署書遞交給市長黃偉哲。

市議員林美燕、盧崑福、周麗津、林依婷、李啟維等今以「支持南山公墓開發，極力反對無意義全區保留」為題開記者會，要求文資審議會議應兼顧地方發展、文資保存需求進行審查，南區里長聯誼會也有20多位里長今到場聲援。

林美燕指出，南山公墓廣達130公頃，鄰近明德、大恩、大忠、明亮、府南、郡南等6里住宅區，影響居民作息，且經常傳出空氣汙染、噪音等，妨礙南區整體發展，另外，近年來許多地方人士都認同適度開發，可惜市府卻未確實執行。

此外，多名議員更認為，民間團體未居住在當地，卻擅自提議全區保留，非常不恰當，市府審議提報的墳墓是否列為文資，已耽擱長達6年，非常沒有效率。南區里長聯誼會會長、開南里長梁坤財也指出，基層贊成適度開發南山公墓，且不反對具有文資價值的墳墓。

南山公墓更新發展促進會、明亮里長蘇三柱強調，地方人士多年來主張適度開發南山公墓區，例如延長西門路，已發揮疏導當地交通的功效，不容許外地人再干預南區的發展。南區里長聯誼會近期也結合「南山公墓更新發展促進會」發起連署，短短3天連署人數已達到3000人。

對此，守護南山公墓團體回應，南山公墓全區保留登錄文化景觀是以全民利益作為前提，提升台灣文化與主權的有機地景為核心，結合生態、文化與國際視野；政府應採取更審慎且透明化的規畫，平衡都市發展與文化保存之間的矛盾，不應開發土地及利用商業靈骨塔等，直接犧牲整座城市的記憶與空氣。

文化局則說，各界對南山公墓登錄文化景觀議題的關心與意見都非常重視，然而文化資產保存不是一種「一刀切」的決定，南山公墓登錄文化景觀目前正進行文化資產審議階段，尚未做出最終登錄決定，但會兼顧保存與發展，評估過程將保持公開透明，確保決策符合公共利益。

公墓 文化資產 聯誼

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