突破國旅衰退衝擊靠這招 劍湖山飯店蟬聯雲林唯一五星飯店

劍湖山渡假大飯店今年再度通過交通部觀光署星級旅館評鑑，是雲林縣唯一一家連續獲評五星飯店；總經理曾慶欑表示，飯店要靠「有錢的人」來玩，美國高關稅影響經濟，再度衝擊國旅市場，星級旅館評鑑是飯店服務品質的保證，有助減少影響程度。

交通部觀光署公布今年度五星級旅館評鑑名單，雲林古坑劍湖山渡假大飯店自2016年首次取得五星級，已第3度蟬聯，今揭牌典禮，縣長張麗善、台灣星級旅館協會理事長蔡永興、古坑鄉長林慧如等人都到場祝賀，蔡永興肯定飯店的服務品質，強調有「星」就是好旅館，品質、服務都有保障。

劍湖山渡假大飯店總經理曾慶讚指出，星級旅館評鑑每3年一次，評鑑標準嚴格，包括櫃檯人員的服務、24小時客房服務餐點的熱度及飲品的冰度，甚至窗簾的亮度，都非常講究，9年來堅持持續參加評鑑，就是為維持飯店的服務品質。

他表示，去年國旅市場衰退2成，飯店要靠「有錢的人」來玩，本月受美國高關稅、股災衝擊景氣，訂房狀況已有停頓現象，維持服務品質才能讓客人滿意、來了還想再來，飯店也與地方合作，推出主題活動、風土料理，經營特色，降低景氣衝擊。