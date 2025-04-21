全中運台南放長假 出國玩日本「巧遇」有如開同學會

台南市政府今年主辦全中運，開學提早4天，學生未休完的寒假全中運期間休，若再請假1天就休9天，許多老師、校長、家長及學生都出遊，有國小的行政人員約2/3都出國，而且多數到日本，有校長說，大家在機場、景點碰面有如開「同學會」。

台南市睽違22年舉辦全中運，為了配合這項全國性運動會，高中職以下學校都提早結束寒假，提前4天開學，未休的4天寒假等全中運再休。上周六4月19日全中運登場，台南市的高國中小學生開始放長假，放到4月24日全運會結束，25日周五上課，若25日也請假，假期就有9天。

多位校長表示，統計學校的教職人員，約有1/3出國玩，行政人員因沒有寒暑假，難得的長假，約有2/3出國，其中1/3周五請假，玩個夠。

有校長說，從老師、校長在網路的分享，很多人都到日本玩，有人坐火車時遇到他校的老師、家長，帶著孩子來玩；在成田機場有如上演「同學會」很有趣。

記者今天中午打給一位國小校長，他說，正在京都金閣寺，遊客很多，也看到了其他學校的老師和家長帶著孩子來玩。有位沒出國的校長說，他利用這幾天北上訪友，也當老師的妻子則帶著孩子出國，因行政人員很辛苦，他一直鼓勵這些兼行政的老師好好去旅行，散散心。