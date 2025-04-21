祖孫三代同列 台南粧佛工藝西佛國蔡家名人故居今掛牌

粧佛工藝名家「西佛國」傳承至今逾百年，是台南唯一歷經清末、日治、戰後並延續至今的粧佛老店，台南市長黃偉哲今前往位於中西區神農街的西佛國蔡家故居，為蔡心、蔡南山、蔡天民舉行名人故居掛牌、揭牌儀式，此次也是台南首度有祖孫三代同列名人紀錄。

黃偉哲表示，台南素有「千廟之城」之稱，是台灣宗教信仰與傳統文化的重要據點，而西佛國不僅是極具歷史價值的古宅，更是粧佛藝術傳承的搖籃，蔡家祖孫三代以精湛的技藝與堅定的信念，默默守護並延續台灣珍貴粧佛工藝，對台灣宗教藝術發展具有指標性的意義。

黃偉哲也強調，蔡家藝師不僅是台南之光，更是台灣傳統工藝界的無形資產，值得後人尊敬與學習，歡迎民眾到台南時可走訪各名人故居，更認識台南這座文化古都更深的文化蘊涵。

文化局說明，西佛國主要是從事神佛像雕塑與神像修復工作，在台灣粧佛工藝界地位崇高，不僅保存完整的泉州派工法，也見證台灣神佛信仰與工藝發展的歷程，未來將持續協助西佛國推動粧佛技藝教學，透過課程與推廣活動，培育年輕世代，為傳統工藝注入新活力。

西佛國第4代傳人蔡友誠說，西佛國講究樸實自然、法相莊嚴，家族百年來秉持傳統精神，傳承最正統的粧佛流程，感謝市府對蔡家成就的肯定，今天掛牌剛好是自己的生日，對他來說是最好的生日禮物，未來將持續堅守西佛國的風格與信念，為傳統工藝的保存與傳承盡心盡力。

根據文化局統計，台南目前涵蓋藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等八大領域，共計255位歷史名人，推動歷史名人故居掛牌計畫迄今已完成第31處，文化局強調，這些都是台南文化瑰寶，未來將持續強化城市記憶與文化認同。