快訊

將傳喚朱立倫？檢警：藍營北檢集會「首謀」 最快今完成通知

台大醫院鷹架倒塌傳1人失聯 警消緊急搜索管制

缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

祖孫三代同列 台南粧佛工藝西佛國蔡家名人故居今掛牌

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）今前往位於中西區神農街的粧佛工藝名家西佛國蔡家故居，為蔡心、蔡南山、蔡天民舉行名人故居掛牌、揭牌儀式，此次也是台南首度有祖孫三代同列名人紀錄。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（中）今前往位於中西區神農街的粧佛工藝名家西佛國蔡家故居，為蔡心、蔡南山、蔡天民舉行名人故居掛牌、揭牌儀式，此次也是台南首度有祖孫三代同列名人紀錄。圖／南市府提供

粧佛工藝名家「西佛國」傳承至今逾百年，是台南唯一歷經清末、日治、戰後並延續至今的粧佛老店，台南市長黃偉哲今前往位於中西區神農街的西佛國蔡家故居，為蔡心、蔡南山、蔡天民舉行名人故居掛牌、揭牌儀式，此次也是台南首度有祖孫三代同列名人紀錄。

黃偉哲表示，台南素有「千廟之城」之稱，是台灣宗教信仰傳統文化的重要據點，而西佛國不僅是極具歷史價值的古宅，更是粧佛藝術傳承的搖籃，蔡家祖孫三代以精湛的技藝與堅定的信念，默默守護並延續台灣珍貴粧佛工藝，對台灣宗教藝術發展具有指標性的意義。

黃偉哲也強調，蔡家藝師不僅是台南之光，更是台灣傳統工藝界的無形資產，值得後人尊敬與學習，歡迎民眾到台南時可走訪各名人故居，更認識台南這座文化古都更深的文化蘊涵。

文化局說明，西佛國主要是從事神佛像雕塑與神像修復工作，在台灣粧佛工藝界地位崇高，不僅保存完整的泉州派工法，也見證台灣神佛信仰與工藝發展的歷程，未來將持續協助西佛國推動粧佛技藝教學，透過課程與推廣活動，培育年輕世代，為傳統工藝注入新活力。

西佛國第4代傳人蔡友誠說，西佛國講究樸實自然、法相莊嚴，家族百年來秉持傳統精神，傳承最正統的粧佛流程，感謝市府對蔡家成就的肯定，今天掛牌剛好是自己的生日，對他來說是最好的生日禮物，未來將持續堅守西佛國的風格與信念，為傳統工藝的保存與傳承盡心盡力。

根據文化局統計，台南目前涵蓋藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等八大領域，共計255位歷史名人，推動歷史名人故居掛牌計畫迄今已完成第31處，文化局強調，這些都是台南文化瑰寶，未來將持續強化城市記憶與文化認同。

信仰 傳統文化 文化局 黃偉哲

延伸閱讀

台南西佛國傳承百年粧佛 三代同列歷史名人故居掛牌

新化頂山仔腳朝天宮 拍面宋江陣獲台南無形文化資產頒證

台南規劃新設道路命名「弘前路」 紀念友誼市締結

日本女團、韓國男神都來了！全中運台南開幕演唱會爆人潮

相關新聞

祖孫三代同列 台南粧佛工藝西佛國蔡家名人故居今掛牌

粧佛工藝名家「西佛國」傳承至今逾百年，是台南唯一歷經清末、日治、戰後並延續至今的粧佛老店，台南市長黃偉哲今前往位於中西區...

嘉巿適應體育融合運動 511名選手透過運動學習尊重、包容

嘉義市政府今天在港坪運動公園體育館舉辦「114年度適應體育融合運動會」有103支隊伍、511名選手參加，活動以「融合競技...

禪寺15年捐1200萬 助1733受容人家庭

為支持嘉義監獄受刑人子女就學與援助其家庭困境，真如禪寺於嘉義監獄開辦「真如禪寺釋了空無雲和尚獎助學金」迄今15年，捐助善...

全中運輕艇水域退潮時水深不夠 市議員李中岑要求疏濬

今年全中運輕艇賽在台南市嘉南大圳排水舉辦，美麗的水景與沿岸景致美不勝收。但裁判及外縣市教練反應退潮時水深不夠，影響訓練。...

奇美博物館「鵝媽媽組曲」 親子童話音樂會今起購票優惠

奇美博物館今天公告6月7日推出「鵝媽媽組曲：親子童話音樂會」，要把經典童話化作動人音符，同時開放早鳥搶購8折優惠到5月1...

南科管理局助在地小農叫賣 周末起辦「南科小農市集」

南科管理局為協助南科所在附近地區的在地小農、推廣農民種植作物與在地農特產品，並打造南科

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。