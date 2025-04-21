快訊

將傳喚朱立倫？檢警：藍營北檢集會「首謀」 最快今完成通知

台大醫院鷹架倒塌傳1人失聯 警消緊急搜索管制

缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

北港朝天宮藝閣展創意 沿途拋結緣品評審認應予規範

中央社／ 雲林縣21日電

雲林「北港朝天宮媽祖」藝閣遊行昨天結束，評審團肯定今年參加踴躍且閣體創作都有歷史典故及創意，但對今年沿途拋結緣品特別嚴重，給出應予約束等建議；廟方表示，擇日開會討論精進。

北港朝天宮表示，針對民眾與評審所給予意見，將擇日邀集相關人等開會討論精進，期待明年活動盡善盡美。

北港朝天宮每年農曆3月19日至23日舉辦的「北港朝天宮迎媽祖」藝閣遊行活動，今年有63輛藝閣參與，創近年來新高；廟方請7名文史學者專家組成評審團評審，並提出總評，作為明年活動參考。

評審團提出總評，肯定今年參加踴躍且閣體創作都有歷史典故及創意；閣體設計新穎、燈光、乾冰及升降設計，藝關更具層次感；裝閣人員有唱曲演出，富有稚趣，傳統音樂配樂也能彰顯藝閣之美。今年參加達63閣歷年之最，顯現「北港藝閣」穩定發展，得獎藝閣依主題做簡單表演，增加生動與可看性，服裝與化妝或畫花臉也具美感；藝閣文化深入人心，吸引許多外地旅客及團體參與，把文化與生活藝術結合。

同時評審團給予建議，非藝閣車輛應約束不要加入行列，避免影響民眾觀賞，而今年遊行沿途丟結緣物品特別嚴重，應予約束；藝閣司機也是審美一部分，應有簡易整體性衣帽為宜，且藝閣人員服裝須與史實配合。

民眾對於今年藝閣遊行給予肯定，卻也認為部分結緣品對於媽祖不敬，還有藝閣人員不恰當行為有危險性，理應再教育與管束。

網路傳藝閣車工作人員打架影片，對此，北港警分局今天表示，雙方因下馬問題引發口角，警方調閱監視器畫面後將通知相關人員到場說明，並於釐清案情後依相關規定處理。

北港朝天宮 媽祖

延伸閱讀

北港藝閣遊行尾聲爆衝突 網友批孩子面前壞榜樣

北港媽祖出巡…人氣指數最高的藝閣 63座評分出爐評審團提總評

影／大麻遊行到一半…突衝向「凱道大罷免」 他高喊：請支持我們

台灣3大炮北港犁轎轟出百噸炮灰 人氣最高藝閣剩最後兩天

相關新聞

祖孫三代同列 台南粧佛工藝西佛國蔡家名人故居今掛牌

粧佛工藝名家「西佛國」傳承至今逾百年，是台南唯一歷經清末、日治、戰後並延續至今的粧佛老店，台南市長黃偉哲今前往位於中西區...

嘉巿適應體育融合運動 511名選手透過運動學習尊重、包容

嘉義市政府今天在港坪運動公園體育館舉辦「114年度適應體育融合運動會」有103支隊伍、511名選手參加，活動以「融合競技...

禪寺15年捐1200萬 助1733受容人家庭

為支持嘉義監獄受刑人子女就學與援助其家庭困境，真如禪寺於嘉義監獄開辦「真如禪寺釋了空無雲和尚獎助學金」迄今15年，捐助善...

全中運輕艇水域退潮時水深不夠 市議員李中岑要求疏濬

今年全中運輕艇賽在台南市嘉南大圳排水舉辦，美麗的水景與沿岸景致美不勝收。但裁判及外縣市教練反應退潮時水深不夠，影響訓練。...

奇美博物館「鵝媽媽組曲」 親子童話音樂會今起購票優惠

奇美博物館今天公告6月7日推出「鵝媽媽組曲：親子童話音樂會」，要把經典童話化作動人音符，同時開放早鳥搶購8折優惠到5月1...

南科管理局助在地小農叫賣 周末起辦「南科小農市集」

南科管理局為協助南科所在附近地區的在地小農、推廣農民種植作物與在地農特產品，並打造南科

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。