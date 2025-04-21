北港朝天宮藝閣展創意 沿途拋結緣品評審認應予規範

雲林「北港朝天宮迎媽祖」藝閣遊行昨天結束，評審團肯定今年參加踴躍且閣體創作都有歷史典故及創意，但對今年沿途拋結緣品特別嚴重，給出應予約束等建議；廟方表示，擇日開會討論精進。

北港朝天宮表示，針對民眾與評審所給予意見，將擇日邀集相關人等開會討論精進，期待明年活動盡善盡美。

北港朝天宮每年農曆3月19日至23日舉辦的「北港朝天宮迎媽祖」藝閣遊行活動，今年有63輛藝閣參與，創近年來新高；廟方請7名文史學者專家組成評審團評審，並提出總評，作為明年活動參考。

評審團提出總評，肯定今年參加踴躍且閣體創作都有歷史典故及創意；閣體設計新穎、燈光、乾冰及升降設計，藝關更具層次感；裝閣人員有唱曲演出，富有稚趣，傳統音樂配樂也能彰顯藝閣之美。今年參加達63閣歷年之最，顯現「北港藝閣」穩定發展，得獎藝閣依主題做簡單表演，增加生動與可看性，服裝與化妝或畫花臉也具美感；藝閣文化深入人心，吸引許多外地旅客及團體參與，把文化與生活藝術結合。

同時評審團給予建議，非藝閣車輛應約束不要加入行列，避免影響民眾觀賞，而今年遊行沿途丟結緣物品特別嚴重，應予約束；藝閣司機也是審美一部分，應有簡易整體性衣帽為宜，且藝閣人員服裝須與史實配合。

民眾對於今年藝閣遊行給予肯定，卻也認為部分結緣品對於媽祖不敬，還有藝閣人員不恰當行為有危險性，理應再教育與管束。

網路傳藝閣車工作人員打架影片，對此，北港警分局今天表示，雙方因下馬問題引發口角，警方調閱監視器畫面後將通知相關人員到場說明，並於釐清案情後依相關規定處理。