嘉巿適應體育融合運動 511名選手透過運動學習尊重、包容

嘉義市政府今天在港坪運動公園體育館舉辦「114年度適應體育融合運動會」有103支隊伍、511名選手參加，活動以「融合競技我+1」為主題，透過競技疊杯及籃球賽等融合運動項目，為學生搭建共融的運動平台。市長黃敏惠表示，生命影響生命，讓社會更和諧、彼此更尊重、包容。

市長黃敏惠表示，多年來積極推動適應體育與融合教育，期望讓特教學生也能享有公平參與運動的機會，在長期推動的競技疊杯運動中，也在全國及國際的賽事屢次取得亮眼成績。今年全國競技疊杯錦標賽上，嘉義市代表隊勇奪10金、6銀、10銅及多項優異名次，這些傲人成績充分展現了嘉義市對融合教育的成功與用心。

黃敏惠表示，透過融合運動競技，以普特共融模式，借由運動機制讓彼此之間有更多的學習、尊重；在普特共融當中，每個人都能發揮所長，在彼此溝通協調過程中又能溝通合作，為團隊爭取最好的成績，今年有103支隊伍、511名選手，今年疊杯、籃球賽事讓孩子學習，而且過程中普特共融。相信生命影響生命，讓社會更和諧、彼此更尊重、包容。

今天融合運動會市長黃敏惠與教育處郭添財與選手組隊參加「籃球運球結合快速疊杯融合體驗賽」，體驗融合運動的樂趣，帶動現場氣氛熱烈溫馨。