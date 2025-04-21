禪寺15年捐1200萬 助1733受容人家庭

為支持嘉義監獄受刑人子女就學與援助其家庭困境，真如禪寺於嘉義監獄開辦「真如禪寺釋了空無雲和尚獎助學金」迄今15年，捐助善款1200萬元，有1733個家庭受惠。了空無雲方丈說，收容人的家人、孩子有接受教育與追逐夢想的機會，家庭也不該在風雨中孤單前行。收容人百感交集以感謝信表示，「猶如灑下一片陽光，讓我的家如獲甘霖…」。

日前嘉義監獄舉辦捐贈儀式，了空無雲方丈捐贈100萬元作為獎助學金及脆弱家庭生活扶助，由典獄長親蔡景裕頒感謝狀，感謝該寺長年投入公益、關懷在地，善念化為實質行動，成為受刑人家庭溫柔堅定的支持力量。「真如禪寺釋了空無雲和尚獎助學金」自2011年在嘉監開辦迄今，邁入第15個年頭，累計捐助善款達1200萬元，計有1733個家庭受惠。

典獄長蔡景裕表示，真如禪寺的善舉，不僅為孩子們點燃求學的希望，也減輕脆弱家庭的經濟負擔，嘉監頒發感謝狀，感念寺方長期以來對受刑人家庭的持續關懷，也盼望此善行能喚起更多社會資源的關注，共同編織一張守護家庭的溫暖網。

了空無雲方丈說，收容人雖因過錯暫時與社會隔離，但他們的家人、特別是孩子，不該因而失去接受教育與追逐夢想的機會，而家庭也不該在風雨中孤單前行。愛，不應缺席。

他期望透過捐款，讓孩子在教育路上無後顧之憂；今年增加援助家庭暨收容人轉銜安置協助返家等款項，希望為這些家庭傳遞一份安心與希望。

113年第2學期申請人數53名，國小組每名2000元、國中組每名4000元、高中組每名7000元、大專院校組每名10000元。

收容人在感謝函中寫道「家人在師父的協助下，度過經濟的困境，讓孩子能持續唸書，由衷感謝」、「今日雖在寒風中，卻猶如灑下一片陽光，讓人全身舒暢，原來是真如禪寺諸活菩薩的善舉溫暖我們的心，讓我的家如獲甘霖…」。