全中運輕艇水域退潮時水深不夠 市議員李中岑要求疏濬

今年全中運輕艇賽在台南市嘉南大圳排水舉辦，美麗的水景與沿岸景致美不勝收。但裁判及外縣市教練反應退潮時水深不夠，影響訓練。市議員李中岑表示，已多次建議疏濬，這麼美又乾淨水道若因水深不夠影響輕艇運動發展，太可惜了。第六河川分署表示，若因賽事、訓練等特別需要，可提出來討論，會協助並解決問題。

副市長葉澤山今天也到賽場關心賽事及水道水深問題，由於上午漲潮且目前嘉南大圳水流量夠，賽事順利。他表示，將和水利局針對退潮時水深不夠問題做討論，若第六水利分署能協助解決，打造漲退潮都能訓練與比賽的輕艇水道，再好不過了。

台南市山海圳綠道沿著嘉南大圳而闢，下游九份子重劃區處水上訓練中心設置後成為輕艇訓練基地，啟用後首次舉辦全國性賽事。水上運動是台南的強項，全中運19日開賽以來，南市在輕艇項目已拿下2金1銀5銅。

曾是輕艇國手的台南市議員李中岑說，市府爭取經費在嘉南大排設置水上訓練中心，就是要推廣水上運動，扎根基礎，其中嘉南大圳是最適合發展輕艇運動的水道，也是台南的主要輕艇訓練基地。不過，嘉南大圳數十年沒疏濬，九份子重劃區段的主要訓練河道有淤積情形，退潮與漲潮水深差約1公尺，造成退潮時輕艇易卡到泥土，影響比賽與訓練。因此，之前就建議疏濬此段河道，以利輕艇運動的發展，但遲未疏濬，這次全中運就有外縣市教練及裁判反映退潮時水深不夠問題。

李中岑說，之前水利單位認為此段為感潮帶，即使疏濬，泥沙也會隨著漲退潮而移動，效果有限，另岸堤也可能會因疏浚而影響結構，還需從長計議。但她認為，此段河道離出海口數公里，且有多處河段是S型，潮流把沙帶進來的量有限，而疏濬時可設鋼板護堤，問題是可解決的，希望能疏濬，打造一流的輕艇賽道。