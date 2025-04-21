假檢警詐騙 台南永康地政阻詐300萬 為民守住房產

台南市永康地政事務所日前受理民眾辦理私人抵押權設定申請案時，因申請人神情緊張，說話內容反覆，對於取得貸款資金用途交待不清，承辦人員察覺異狀，判斷有詐騙疑慮，聯絡警方到場協助，即時阻攔300萬元的抵押權設定，為民守住房產。

台南地政局表示，詐騙手法推陳出新，詐騙集團藉由「假檢警」、「假投資」、「假交友」等詐騙手法謀取被害人財物，造成高額財損層出不窮。發生在永康的這起詐騙案，經永康地政與永康警派出所了解，詐騙集團先謊稱是警察，指稱有人拿當事人的證件資料申辦房屋補助，先協助將電話轉接地檢署報案，隨後即有自稱為檢察官的人，以當事人已涉入洗錢、擄人勒贖等刑事案件，要求繳交保證金，否則要查封名下房產，還全程以通訊軟體Line下指導交待對話訊息不能外流。

該市民因害怕被房產遭查封，急於繳交保證金，欲以名下房產辦理抵押權設定300萬元。所幸地政機關與警方合作，才讓被害人即早發現是騙局，免繼續陷入詐騙陷阱。

地政局長陳淑美指出，地政機關目前全面推動不動產防詐、阻詐，協助市民守護財產安全，並加強推廣防詐資訊，針對詐騙高風險案件及高風險族群提供地政關懷提問措施，多一層查核機制，呼籲民眾提高警覺，針對不尋常的來電務必多方求證，避免上當。