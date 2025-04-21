奇美博物館「鵝媽媽組曲」 親子童話音樂會今起購票優惠
奇美博物館今天公告6月7日推出「鵝媽媽組曲：親子童話音樂會」，要把經典童話化作動人音符，同時開放早鳥搶購8折優惠到5月19日。
奇美博物館表示，「鵝媽媽組曲」從睡美人、拇指金童、瓷娃娃女皇、美女與野獸到仙子花園，帶領親子徜徉童話天地，感受每個故事美妙旋律，開啟孩子的無限想像力。
館方說，節目聚焦經典童話以「鵝媽媽故事集」為主題，融入多個小朋友喜愛的童話故事，帶出多元豐富且充滿戲劇情境的古典樂曲，希望經典童話一次聆賞 ，豐富多元的音樂情感。
音樂會上半場演奏法國作曲家拉威爾充滿童趣的「鵝媽媽組曲」，作品靈感多來自法國童話作家夏爾．佩羅（Charles Perrault）的「鵝媽媽故事集」。五個樂章描繪睡美人的寧靜沉睡、瓷娃娃女皇充滿東方韻味的熱鬧歌舞、拇指金童森林迷途的情景、美女與野獸用愛解除詛咒的力量、仙子花園的光輝燦爛等。
下半場演出俄國作曲家柴可夫斯基的「睡美人組曲」，作品靈感同樣選自佩羅的知名故事「林中的睡美人」（La Belle au Bois Dormant），樂曲以華麗磅礡管弦樂開幕，刻劃故事的壯麗場景，許多人耳熟能詳的「圓舞曲」旋律優雅富有層次，交織華美與夢幻氣氛，讓人宛如身處童話宮廷舞會。
館方說，為讓小朋友有更深刻音樂體驗，邀請「對位室內樂團」以活潑的戲劇方式來講述樂曲故事。該團致力推廣兒童藝術與音樂，有豐富親子室內樂演出經驗，透過故事情境營造，幫助孩子輕鬆理解曲目情感表達，適合五歲以上闔家觀賞。詳情在奇美博物館官網。
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