南科管理局助在地小農叫賣 周末起辦「南科小農市集」

南科管理局為協助南科所在附近地區的在地小農、推廣農民種植作物與在地農特產品，並打造南科

園區假日休閒去處，26日、27日起每月最後周休六日在Park17商場周邊舉辦「南科小農市集」。邀請24家參與。這周還配合舉辦鳳梨優格DIY、鳳梨冰沙發放等活動鼓勵民眾與南科人參與。

地點在南科管理局前PARK17商場入口廣場及周邊地段，攤位有短期蔬菜，蜂蜜飲品、蜂蜜小米甜甜圈，虱目魚、白蝦、鱸魚、黑米、香米、米阿麩、糙米茶、栗子地瓜、地瓜干、木瓜、鴨蛋、皮蛋、鹹蛋、蛋捲、蓮霧、芒果乾、香蕉、芭樂、水果優格、各式梅子加工品、火龍果麵、柑橘果醋柑橘廚房清潔劑等。

南科管理局希望「南科小農市集」募集在地小農設攤，讓消費者能夠直接選購新鮮優質的農產品。後續也規畫邀請台南、高雄、嘉義、屏東等縣市政府輪流合作參與，攜手支持在地小農。首場26 、27日舉行，將與台南市政府合作並擴大舉辦，邀請約20至30攤台南楠西、玉井、東山、南化受地震影響在地小農參與。