新化頂山仔腳朝天宮 拍面宋江陣獲台南無形文化資產頒證

「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」經文化資產審議通過，公告登錄為台南市民俗類無形文化資產。昨晚朝天宮辦天上聖母聖誕平安宴，市長黃偉哲代表頒發文化資產登錄證書，肯定廟方長年致力保存推廣拍面宋江陣，表彰其對地方文化傳承卓越貢獻，市議員李偉智、余柷青也到場同賀。

黃偉哲表示，授證展現拍面宋江陣深厚的歷史脈絡與文化價值，突顯民俗類無形文化資產的獨特性與豐富性。他表示，文化資產保存需仰賴社區共同參與及世代傳承，期盼未來能有更多民間力量投入，讓在地文化持續綻放光芒。

「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」清光緒18年（1892）即創立，日據明治37年（1904）廟宇重建並改名「朝天宮」，舉辦建醮與遶境等重要宗教儀式。儘管頂山仔腳社區僅百餘戶，出陣機會不多，但陣中成員多為在地居民，往往三代同陣，世代傳承不輟。庄內耆老以一對一的方式傳授陣法、兵器技藝、槓對、臉譜繪製與服飾著裝等，並搭配影音紀錄保存，具高度文化延續性與社區認同感。

這陣有豐富傳統技藝與儀式內涵，獨特的陣頭編制與出陣儀式，如18對兵器、綁腿（縛腳絆）、草鞋著裝，男性扮演的3女性角色（顧大嫂、孫二娘、扈三娘），展現獨特性。出陣時，成員佩戴八卦符保身，兵器貼符、淨符水、過爐等儀式一應俱全，儀軌完整。

文化局表示，陣式除「踏斗底」（開四門）與「日月陣」（拍排套）更保存羅經陣、八卦陣、鴟鴞陣、龍吐珠、四行陣、十字陣、東西陣、八城鎮、連環陣、小西湖等10套完整陣式，另有經典段落如「時遷對打」，展現演陣技巧多樣。服裝保留傳統裝束，包括頭綁紅巾、拍面、黃腳巾、紅褲與草鞋等。也保存諸多珍貴文物如首任館東長郭萬物繪製的陣法圖手稿，極具歷史與文化價值。