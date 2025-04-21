北港媽祖出巡…人氣指數最高的藝閣 63座評分出爐評審團提總評

雲林縣北港朝天宮媽祖出巡人氣指數最高的「藝閣遊行」，今年多達63座藝閣參加創下歷年來最多紀錄，包含北港各里、商舖社團、企業行號，甚至也有個人出資酬神，北港藝閣由來已久，也是台灣最具特色的傳統花車遊行，屢屢躍上國際版面，5天遊行估計吸引數十萬人次觀賞，成為北港迓熱鬧最耀眼的行列。

朝天宮依例由北港出身的空大教授蔡相輝等7名文史學者專家組成評審團，對63座藝閣逐一評審，並提出總評作為明年改進參考，經評比結果成績出爐，優勝者可獲1至3萬元獎金和獎牌，昨晚並朝天宮和雲林縣長張麗善表揚優勝藝閣。

第1名金龍獎：營造工會「臨水夫人平妖傳」、光復里「媽祖顯靈佑笨港」、青果鋪「媽祖收蛟龍」。第2名金鳳獎：光民里「天上聖母引燈渡迷航」、北港金玉堂文具行「姜尚斬三妖」、華成蠶豆「媽祖收伏晏公」、北港汽車保養材料運輸鋪「封神榜」、映滕大花燈國際有限公司「媽祖飛昇」、姚佳惠「巫山神女瑤姬」。

第3名金獅獎：鮮魚鋪「媽祖顯聖助施琅」、屠宰鋪「後羿射日」、魯班公會「許夢蛟拜塔」、花甲工作坊「水闕仙班」、北港關聖帝君會「木蘭辭」、象王創意設計整合行銷「水漫金山」、紘揚電力工程公司「媽祖賜福」、義民里「乾隆賜封旌義義民爺」、雲林縣北港鎮笨港民俗藝術發展協會「蟠桃盛宴・麻姑獻壽」。

評審團提出總評，肯定今年參加踴躍且閣體創作都有歷史典故和創意。閣體設計新穎、燈光、乾冰及升降設計，藝關更具層次感。裝閣人員有唱曲演出，富有稚趣。傳統音樂配樂亦能彰顯藝閣之美。今年參加達63閣歷年之最，顯現「北港藝閣」穩定發展。得獎藝閣依主題做簡單表演，增加生動與可看性。服裝與化妝或畫花臉也具美感。藝閣文化深入人心，吸引許多外地旅客及團體參與，把文化與生活藝術結合。

評審團同時提出建議，非藝閣車輛應約束不要加入行列，避免影響民眾觀賞。今年丟物品特別嚴重應予約束。藝閣司機也是審美的一部分，應有簡易整體性衣帽為宜。藝閣人員服裝需與史實配合，例如法海和尚蓄長髮、媽媽祖昇天前的造型穿紅袍戴后冠、四海龍王的顏色錯誤，施琅戰爭時穿文官服等均需加以考訂。