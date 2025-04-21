台南環團催清除2處廢棄物

22日是世界地球日，台南目前還有幾處汙染未處理的地方，包含麻豆區1處魚塭被填埋副產石灰，以及國道三號東山服務區後方急水溪上游處被傾倒廢棄物，疑有含重金屬、PVC等遭絞碎的微塑膠汙染物，嚴重汙染環境，環保團體要求盡快處理。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，隸屬高公局管轄的東山服務區後方，也就是急水溪上游處溪旁，2019年遭倒大量廢棄垃圾，2年前雖且以清除事業廢棄物為優先，上周到現場了解清理狀況仍有大堆廢棄物，除了一般垃圾，還有疑似是事業廢棄物。

其中事業廢棄物疑為電子廢棄物、電線，經絞碎後的粒狀物體，從外觀看有重金屬、PVC，以及阻燃劑等材質的東西，晁瑞光說，這些疑似事業廢棄物絞碎料是之前留下，還是繼續有人偷倒，入口處有裝監視器，應該追查，否則將汙染水質與環境。

另，台塑麥寮廠於2013年被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南土資場，因台塑打輸官司，去年展開清除，但麻豆尚有1處漏網之魚，不在清除範圍。

南市環保局表示，之前先清除東山服務區後方有害廢棄物，非有害部分已要求高公局在年底前清完，這段期間是否繼續遭人傾倒，以致出現疑有害的事業廢棄物粒狀物，將現場勘查確認。

有關麻豆真理大學附近魚塭遭倒台塑麥寮廠副產石灰，環保局解釋，9日現勘並挖掘採樣，因地主所委託的代理人稱，這些副產石灰在出廠後已加水泥，做成控制性低強度材料（CLSM），有送驗做進一步確認，但依規定即使農漁業用地也不能填CLSM，須恢復原狀。