星期評論／高鐵嘉義站建聯外軌道 看顏色辦事？　

中央20年前擇定高鐵嘉義站聯外軌道做輕軌，迄今卻改要求地方自償龐大預算興建。綜觀其他站點的聯外軌道皆由中央打造，尤其輕軌將成嘉科園區往返市區重要路網，也不見納入大南方新矽谷推動方案，難道「南方」唯一藍營執政縣市就該被忽略？

嘉義高鐵站為首批通車的站點之一，當年交通部呈報輕軌可行性報告，行政院2005年函文「參考本路廊運量之成長情形，再適時提出輕軌計畫」，照字面意思解讀即為交通部應進一步規畫、推動，只是市長黃敏惠不斷要中央兌現承諾，鐵道局最新回應，依「現行規定」捷運建設由地方政府負責規畫與主辦，然而，問題不應限縮成輕軌由誰來建。

相對其他高鐵車站，除雙北站和台鐵、捷運站共構，新竹、台中、高雄左營等站能轉乘台鐵，桃園站連接機場捷運，皆有配套的軌道系統，都是中央興建，嘉義站不論是要蓋鐵路、或捷運、或輕軌任何型式聯外「軌道」，交通部何以不願負責？

行政院公布大南方新矽谷推動方案，完善配套措施中有規畫交通運輸路網，尚不見相關嘉義方案，而台積電進駐嘉義科學園區正建造兩座封測廠，如火如荼發展，工作人口可預期往機能成熟的嘉市居住、就醫、消費，輕軌重要性不言而喻，況且軌道用地已預留、市府初步具體評估多條可行路線，有「現成」計畫，只欠重視。

大南方新矽谷方案是賴清德總統均衡台灣重要的一步，涵蓋嘉義以南到屏東5個縣市，但不論半導體策略布局，或配套的交通、醫療、文化等，嘉義縣市幾乎皆「混為一談」，仔細檢視，嘉市似乎邊緣化。

嘉義高鐵站進出站的人次比肩南港站，即便行政院20年前指示交通部要適時再提輕軌計畫、高鐵聯外軌道依常情無地方推動，中央卻持續冷處理，不僅已失信賴保護原則，令人質疑賴政府「看顏色辦事」，更重要的是犧牲嘉義地區整體發展，也讓區域均衡淪為空話。