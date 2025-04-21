聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／高鐵嘉義站建聯外軌道 看顏色辦事？　

聯合報／ 本報記者林伯驊
嘉義市長黃敏惠上月批中央大南方新矽谷計畫未將嘉市納入，請中央立即啟動高鐵聯外輕軌興建計畫。圖／聯合報系資料照片
嘉義市長黃敏惠上月批中央大南方新矽谷計畫未將嘉市納入，請中央立即啟動高鐵聯外輕軌興建計畫。圖／聯合報系資料照片

中央20年前擇定高鐵嘉義站聯外軌道做輕軌，迄今卻改要求地方自償龐大預算興建。綜觀其他站點的聯外軌道皆由中央打造，尤其輕軌將成嘉科園區往返市區重要路網，也不見納入大南方新矽谷推動方案，難道「南方」唯一藍營執政縣市就該被忽略？

嘉義高鐵站為首批通車的站點之一，當年交通部呈報輕軌可行性報告，行政院2005年函文「參考本路廊運量之成長情形，再適時提出輕軌計畫」，照字面意思解讀即為交通部應進一步規畫、推動，只是市長黃敏惠不斷要中央兌現承諾，鐵道局最新回應，依「現行規定」捷運建設由地方政府負責規畫與主辦，然而，問題不應限縮成輕軌由誰來建。

相對其他高鐵車站，除雙北站和台鐵、捷運站共構，新竹、台中、高雄左營等站能轉乘台鐵，桃園站連接機場捷運，皆有配套的軌道系統，都是中央興建，嘉義站不論是要蓋鐵路、或捷運、或輕軌任何型式聯外「軌道」，交通部何以不願負責？

行政院公布大南方新矽谷推動方案，完善配套措施中有規畫交通運輸路網，尚不見相關嘉義方案，而台積電進駐嘉義科學園區正建造兩座封測廠，如火如荼發展，工作人口可預期往機能成熟的嘉市居住、就醫、消費，輕軌重要性不言而喻，況且軌道用地已預留、市府初步具體評估多條可行路線，有「現成」計畫，只欠重視。

大南方新矽谷方案是賴清德總統均衡台灣重要的一步，涵蓋嘉義以南到屏東5個縣市，但不論半導體策略布局，或配套的交通、醫療、文化等，嘉義縣市幾乎皆「混為一談」，仔細檢視，嘉市似乎邊緣化。

嘉義高鐵站進出站的人次比肩南港站，即便行政院20年前指示交通部要適時再提輕軌計畫、高鐵聯外軌道依常情無地方推動，中央卻持續冷處理，不僅已失信賴保護原則，令人質疑賴政府「看顏色辦事」，更重要的是犧牲嘉義地區整體發展，也讓區域均衡淪為空話。

半導體 嘉義 機場捷運 賴清德 輕軌 高鐵 黃敏惠

延伸閱讀

闖交通部大樓門口咆哮、放鞭炮 北市警鎖定1女嫌依法偵辦

科技大老擁抱川普 員工卻對他失望…矽谷陷入政治對立

深圳女乘客為等友人上車 伸腿擋高鐵門 工作人員強拉沒用

嘉義輕軌市府要中央埋單 鐵道局回應了

相關新聞

台南沙崙科學城 夜間畜牧臭味濃

行政院大南方新矽谷推動方案的核心區域台南沙崙科學城，超微已進駐、台積電傳出設廠，居住人口持續增加，去年就有人陳情畜牧場惡...

星期評論／高鐵嘉義站建聯外軌道 看顏色辦事？　

中央20年前擇定高鐵嘉義站聯外軌道做輕軌，迄今卻改要求地方自償龐大預算興建。綜觀其他站點的聯外軌道皆由中央打造，尤其輕軌...

台南環團催清除2處廢棄物

22日是世界地球日，台南目前還有幾處汙染未處理的地方，包含麻豆區1處魚塭被填埋副產石灰，以及國道三號東山服務區後方急水溪...

雲林故事館生態策展很有看頭 太陽蜂巢還有奇妙屋中屋

雲林故事館在玉山文教基金會支持下出版多本生態永續繪本，今天以「爬一座故事山閱讀推廣計畫」為題舉辦新書發表會，包括來自比利...

台南急水溪上游廢棄物汙染 驚見重金屬、PVC絞碎物

台南汙染近半世紀的二仁溪汙染，可望今年底前全面整治，目前南市還有幾處汙染沒處理的地方，包含麻豆區一處魚塭被填埋副產石灰，...

台西和口湖兩漁港設施功能不佳 漁民陳情雲林縣府允改善

雲林縣金湖、台西漁港是雲林生產牡蠣的重要漁港，但兩座漁港的設施未盡完善，包括漁港內設置的牡蠣吊架損壞累累、港岸路面崎嶇不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。