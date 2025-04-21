台南沙崙科學城 夜間畜牧臭味濃

行政院大南方新矽谷推動方案的核心區域台南沙崙科學城，超微已進駐、台積電傳出設廠，居住人口持續增加，去年就有人陳情畜牧場惡臭，居民近期再指控，夜間屎味濃厚，衣服不敢曬外面，懷疑業者趁夜黑偷排放；市府表示，會鎖定可能的對象加強稽查。

沙崙位於台南歸仁區，周遭原本就有養雞、養豬等畜牧場，南市環保局指出，長期以來持續稽查沙崙地區畜牧場，其中某大型養雞場一直是稽查重點，因居民頻反映，曾告發臭味超標或其他項目不合規定告發，另，最近也有稽查養豬場，豬糞臭味未超標，但豬糞的儲存設施不合規定被罰，還有台糖畜牧場也曾被檢舉飄臭豬糞味，都不定期稽查。

1名住在三井Outlet附近社區大樓的住戶說，搬入3個多月，近兩周大約晚間9、10點空氣中都瀰漫雞屎、豬屎味，味道濃厚到誤以為住家旁邊有雞舍，但僅晚間出現，白天幾乎聞不到類似味道，令人懷疑味道不是因風向吹來，恐怕有畜牧場趁夜黑排汙。

市議員陳皇宇說，鄰近沙崙的大型養殖畜牧場10多家，包含台糖南沙崙畜殖場，有養牛、羊、豬、雞等，近期晚間又再度飄出「黃金味」，恐與畜牧業者利用雞的夜視力不佳，選在晚上「出貨」運送有關，而當季節、風向轉變、氣壓下降時，畜牧場的異味就會隨氣流飄散，干擾鄰近居民生活作息。

陳皇宇也說，沙崙未來是人工智慧AI產業發展核心區域，空氣環境中卻充斥異味，何等諷刺，已要求環保局加強監測、農業局協助輔導飼養環境，該如何平衡科技業與傳統畜牧業發展，則需要各界多方討論。

環保局表示，13日有接到歸仁許厝里居民反映有類似雞屎味，循臭味源頭追查，並依風向、距離研判非來自養雞場，目前正是農牧季節，農民會翻土施肥，疑沒深度翻土，造成雞屎肥臭味散出所致。

環保局也說，有增設「空氣品質微型感測器」了解空氣品質變化，但只能大方向追蹤整體異味、了解可能的上游，加上目前農忙期，翻土施肥的農田多，尚難以確定位置。