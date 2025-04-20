快訊

川普將簽行政命令！大幅改組國務院 砍非洲行動和使館

影／彰化鹿港老街濃煙彌漫！新開烘焙店火災1人灼傷 遊客驚呼疏散

夏天到！30多歲男「梅花鹿」上身 皮膚醫：天氣炎熱患者暴增

嘉義市中華眷村文化發展協會成立 首屆理事長蒲維晨

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中華眷村文化發展總會理事長趙怡（左二）表示，站出來還原歷史真相，爭取真正的公平與正義。圖／嘉義市中華眷村文化發展協會提供
中華眷村文化發展總會理事長趙怡（左二）表示，站出來還原歷史真相，爭取真正的公平與正義。圖／嘉義市中華眷村文化發展協會提供

繼中華眷村文化發展總會及各地分會成立，今天上午嘉義市眷村文化發展協會也舉行成立大會，會中推舉蒲維晨擔任首屆理事長。市長黃敏惠表示，協會的成立，象徵眷村文化發展的一個里程碑，藉由這股力量帶動嘉義市的發展。

上午10時協會於船老大婚宴會館舉行成立大會，總會首屆理事長趙怡博士、秘書長前海基會副秘書長李慶平、副秘書長李天鐸、前台北市副市長李永萍、各地分會理事長及市長黃敏惠、議長陳姿妏等人參與盛會。

趙怡表示，自80年代起眷村陸續拆除改建，散居各地的眷村子弟經常相聚，值此政局混亂氛圍，大家更常抱團取暖，話題中體認到長輩們犧牲生命保護住台灣的未被赤化，並發展為今日安和樂利的繁榮景象。但這段歷史，不僅被淡化甚至扭曲、踐踏，要站出來還原歷史真相，爭取真正的公平與正義。

黃敏惠表示，嘉義市眷村文化發展協會的成立，象徵眷村文化發展的一個里程碑，尤其在建國二村拆除後的位置，已經進入了市地重劃階段，其中還保留了眷村展覽館，要文化局與會讓眷村的每一個故事彙整起來，藉由展覽館的平台展示，一代一代的傳承下去。

李慶平表示，預計今年底台灣西部就能遍地開花，明年將拓展東部地區，接著再開往外島的金門馬祖，事實上外國及大陸地區都在發展組織。他並宣達眷村文化發展協會四大理念「愛中華、愛國旗、愛台灣、愛和平」期盼大家遵行。

蒲維晨表示，隨國民政府播遷來台，百萬軍眷居住的眷村－「竹籬笆」，即將拆除殆盡，來自中國大江南北的百萬軍眷，居住在擁擠矮小，雞犬之聲相聞的眷村裡，具有暫時、忍耐、破落、封閉、吵雜的味道，70餘年的眷村生活點滴，體現外省族群在離散狀態下的生活形態，這股將五湖四海不同生活習性，揉擰在一起的特殊文化，卻未因「竹籬笆」圍牆的拆除而消逝，反而因竹籬笆的拆除，更讓曾住過竹籬笆的眷村子弟，深刻體認眷村文化必須傳承下去的重要性。

眷村，是台灣獨特的歷史印記，不僅是不同地域文化交融的場域，更是孕育了堅韌、包容、守望相助的眷村精神，是台灣多元文化的重要組成部份。日後將在經國新城及精忠新城聯合舉辦各項活動，要讓嘉義社會大眾深入了解，眷村對台灣發展影響的光輝歲月。

蒲維晨，68歲，嘉義市擎天自強協會第七、八屆理事長，現任理事。中華聯合國世界城市科學發展聯盟全球共同主席暨中華民國理事長、嘉義市樂活創生協會常務監事。

嘉義市中華眷村文化發展協會成立，嘉義市長黃敏惠（左二）到場祝賀。圖／嘉義市中華眷村文化發展協會提供
嘉義市中華眷村文化發展協會成立，嘉義市長黃敏惠（左二）到場祝賀。圖／嘉義市中華眷村文化發展協會提供
嘉義市中華眷村文化發展協會今天成立。圖／嘉義市中華眷村文化發展協會提供
嘉義市中華眷村文化發展協會今天成立。圖／嘉義市中華眷村文化發展協會提供
嘉義市長黃敏惠（左三）祝賀蒲維晨（右二）擔任嘉義市中華眷村文化發展協會首屆理事長。圖／嘉義市中華眷村文化發展協會提供
嘉義市長黃敏惠（左三）祝賀蒲維晨（右二）擔任嘉義市中華眷村文化發展協會首屆理事長。圖／嘉義市中華眷村文化發展協會提供

嘉義 眷村 黃敏惠

延伸閱讀

舊城創新生 嘉市舊興中派出所轉型青創基地

黃敏惠攜民意北上爭權益 嘉義輕軌仍未到站

黃敏惠帶百餘位議員里長連署書 明赴政院力爭輕軌中央興建

嘉市北港路開發案 採個案變更續審

相關新聞

雲林故事館生態策展很有看頭 太陽蜂巢還有奇妙屋中屋

雲林故事館在玉山文教基金會支持下出版多本生態永續繪本，今天以「爬一座故事山閱讀推廣計畫」為題舉辦新書發表會，包括來自比利...

台南急水溪上游廢棄物汙染 驚見重金屬、PVC絞碎物

台南汙染近半世紀的二仁溪汙染，可望今年底前全面整治，目前南市還有幾處汙染沒處理的地方，包含麻豆區一處魚塭被填埋副產石灰，...

台西和口湖兩漁港設施功能不佳 漁民陳情雲林縣府允改善

雲林縣金湖、台西漁港是雲林生產牡蠣的重要漁港，但兩座漁港的設施未盡完善，包括漁港內設置的牡蠣吊架損壞累累、港岸路面崎嶇不...

全國農機展在嘉義連辦3天 每年消防栓都受創今年加強防護

第19屆台灣國際農業機械暨資材展於昨天起一連3天在嘉義縣政府前廣場對面舉辦，集結近200家廠商、超過700個展攤，今年首...

雲林持法媽祖宮做紅圓祝壽 一場沒有鞭炮煙火的聖誕大典

今逢農曆3月23日是媽祖聖誕，雲林縣建築最典雅的虎尾持法媽祖宮，今天上午循古禮舉辦一場別開生面的「媽祖紅圓傳神情」的平安...

嘉市美女議員深V主持419 驚艷鄉民

台灣民間發起的「拒絕統戰，守護台灣」昨天在台北凱達格蘭大道舉行，網紅八炯及多位民進黨立委輪番上台演說，但是最吸睛的是來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。