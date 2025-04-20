嘉義市中華眷村文化發展協會成立 首屆理事長蒲維晨

繼中華眷村文化發展總會及各地分會成立，今天上午嘉義市眷村文化發展協會也舉行成立大會，會中推舉蒲維晨擔任首屆理事長。市長黃敏惠表示，協會的成立，象徵眷村文化發展的一個里程碑，藉由這股力量帶動嘉義市的發展。

上午10時協會於船老大婚宴會館舉行成立大會，總會首屆理事長趙怡博士、秘書長前海基會副秘書長李慶平、副秘書長李天鐸、前台北市副市長李永萍、各地分會理事長及市長黃敏惠、議長陳姿妏等人參與盛會。

趙怡表示，自80年代起眷村陸續拆除改建，散居各地的眷村子弟經常相聚，值此政局混亂氛圍，大家更常抱團取暖，話題中體認到長輩們犧牲生命保護住台灣的未被赤化，並發展為今日安和樂利的繁榮景象。但這段歷史，不僅被淡化甚至扭曲、踐踏，要站出來還原歷史真相，爭取真正的公平與正義。

黃敏惠表示，嘉義市眷村文化發展協會的成立，象徵眷村文化發展的一個里程碑，尤其在建國二村拆除後的位置，已經進入了市地重劃階段，其中還保留了眷村展覽館，要文化局與會讓眷村的每一個故事彙整起來，藉由展覽館的平台展示，一代一代的傳承下去。

李慶平表示，預計今年底台灣西部就能遍地開花，明年將拓展東部地區，接著再開往外島的金門馬祖，事實上外國及大陸地區都在發展組織。他並宣達眷村文化發展協會四大理念「愛中華、愛國旗、愛台灣、愛和平」期盼大家遵行。

蒲維晨表示，隨國民政府播遷來台，百萬軍眷居住的眷村－「竹籬笆」，即將拆除殆盡，來自中國大江南北的百萬軍眷，居住在擁擠矮小，雞犬之聲相聞的眷村裡，具有暫時、忍耐、破落、封閉、吵雜的味道，70餘年的眷村生活點滴，體現外省族群在離散狀態下的生活形態，這股將五湖四海不同生活習性，揉擰在一起的特殊文化，卻未因「竹籬笆」圍牆的拆除而消逝，反而因竹籬笆的拆除，更讓曾住過竹籬笆的眷村子弟，深刻體認眷村文化必須傳承下去的重要性。

眷村，是台灣獨特的歷史印記，不僅是不同地域文化交融的場域，更是孕育了堅韌、包容、守望相助的眷村精神，是台灣多元文化的重要組成部份。日後將在經國新城及精忠新城聯合舉辦各項活動，要讓嘉義社會大眾深入了解，眷村對台灣發展影響的光輝歲月。