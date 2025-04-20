雲林故事館生態策展很有看頭 太陽蜂巢還有奇妙屋中屋

雲林故事館在玉山文教基金會支持下出版多本生態永續繪本，今天以「爬一座故事山閱讀推廣計畫」為題舉辦新書發表會，包括來自比利時的藍色經濟Blue Economy創始人

Gunter Pauli 等多位國際人士均到場分享推動綠色建築及多樣生態保護的經驗，新書作者更以巧妙的故事編撰手法，把對家鄉環境的愛融入書畫裡，贏得讚賞。

雲林故事人協會創辦人唐麗芳指出，目前地球產生的各種現象，不管是自然循環或人為影響，和每個人都息息相關，2017年起協會以環境、生態永續為主題陸續出版繪本，到目前已超過15本原創書籍。其中10本在2019年獲玉山基金會支持推動「爬一座故事山閱讀推廣計畫」，迄今原創和再版已達2萬1000冊。

唐麗芳說，今天發表新書「竹君子」、「種希望的人」及「濕地我的家」，主要描述以竹伐木的倡議，分享竹與科技結合的未來，第2本則是分享行動家、倡議者如何實際以行動達到永續生態；第3本本則以高美濕地彈塗魚為主角，探討外來種「互花米草」對溼地物種的侵害及挑戰。

今天新書發表會，除新書作者許致萱、何季陶等人說明創作心得並探討多元物種、生態平衡；同步在館中策展藍色經濟創始人甘特鮑利Gunter Pauli 巧思創作的「屋中屋」模型，同時邀請潮厝華德福自然農法老師也是「香草達人」何嘉祿講解油桶改造的多功能花盆及太陽蜂巢如何解決人蜂共存的議題，一連串的奇妙生態世界，引人入勝，讓與會人士大開眼界。