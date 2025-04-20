快訊

「康熙」爆紅男星黃正杰驟逝 享年31歲家屬悲痛證實

底價近2億！台南「老字號飯店」遭法拍 專家估：特拍都拍不出去

反攻號角響！傳8成藍委支持 蔣萬安再提倒閣：覆巢下無完卵

雲林故事館生態策展很有看頭 太陽蜂巢還有奇妙屋中屋

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
藍色經濟創始人甘特鮑利Gunter Pauli 在雲林故事館策展其巧思創作的「屋中屋」模型。記者蔡維斌／攝影
藍色經濟創始人甘特鮑利Gunter Pauli 在雲林故事館策展其巧思創作的「屋中屋」模型。記者蔡維斌／攝影

雲林故事館在玉山文教基金會支持下出版多本生態永續繪本，今天以「爬一座故事山閱讀推廣計畫」為題舉辦新書發表會，包括來自比利時的藍色經濟Blue Economy創始人

Gunter Pauli 等多位國際人士均到場分享推動綠色建築及多樣生態保護的經驗，新書作者更以巧妙的故事編撰手法，把對家鄉環境的愛融入書畫裡，贏得讚賞。

雲林故事人協會創辦人唐麗芳指出，目前地球產生的各種現象，不管是自然循環或人為影響，和每個人都息息相關，2017年起協會以環境、生態永續為主題陸續出版繪本，到目前已超過15本原創書籍。其中10本在2019年獲玉山基金會支持推動「爬一座故事山閱讀推廣計畫」，迄今原創和再版已達2萬1000冊。

唐麗芳說，今天發表新書「竹君子」、「種希望的人」及「濕地我的家」，主要描述以竹伐木的倡議，分享竹與科技結合的未來，第2本則是分享行動家、倡議者如何實際以行動達到永續生態；第3本本則以高美濕地彈塗魚為主角，探討外來種「互花米草」對溼地物種的侵害及挑戰。

今天新書發表會，除新書作者許致萱、何季陶等人說明創作心得並探討多元物種、生態平衡；同步在館中策展藍色經濟創始人甘特鮑利Gunter Pauli 巧思創作的「屋中屋」模型，同時邀請潮厝華德福自然農法老師也是「香草達人」何嘉祿講解油桶改造的多功能花盆及太陽蜂巢如何解決人蜂共存的議題，一連串的奇妙生態世界，引人入勝，讓與會人士大開眼界。

走一趟雲林故事館除可看、聽故事，也能了解生態永續平衡如何落實在生活上。展期至4月30日止，歡迎大家一起來關心地球。

響應世界地球日，雲林故事館開辦生態永續策展，吸引不少國內外熱愛生態人士參訪。記者蔡維斌／攝影
響應世界地球日，雲林故事館開辦生態永續策展，吸引不少國內外熱愛生態人士參訪。記者蔡維斌／攝影
響應世界地球日，雲林故事館在玉山基金會支持下發表生態永續新書，由作者向國內外生態人士說明創作歷程。記者蔡維斌／攝影
響應世界地球日，雲林故事館在玉山基金會支持下發表生態永續新書，由作者向國內外生態人士說明創作歷程。記者蔡維斌／攝影
香草達人何嘉祿說明以鐵桶改造的多功能花盆，讓民眾了解生態世界的奇妙。記者蔡維斌／攝影
香草達人何嘉祿說明以鐵桶改造的多功能花盆，讓民眾了解生態世界的奇妙。記者蔡維斌／攝影
響應世界地球日，雲林故事館在玉山基金會支持下發表生態永續新書，由作者向國內外生態人士說明創作歷程。記者蔡維斌／攝影
響應世界地球日，雲林故事館在玉山基金會支持下發表生態永續新書，由作者向國內外生態人士說明創作歷程。記者蔡維斌／攝影
響應世界地球日，雲林故事館開辦生態永續策展，吸引不少國內外熱愛生態人士參訪。記者蔡維斌／攝影
響應世界地球日，雲林故事館開辦生態永續策展，吸引不少國內外熱愛生態人士參訪。記者蔡維斌／攝影
奇妙的太陽蜂巢展現蜜蜂生態。記者蔡維斌／攝影
奇妙的太陽蜂巢展現蜜蜂生態。記者蔡維斌／攝影

永續 綠色建築 雲林

延伸閱讀

2025世界閱讀日／桃市兒美館「什麼都有便利商店」48本精選繪本探索神奇商品

家樂福換卡潮啟動 玉山3月新發卡數27.5萬張大爆發

個人爭議不斷？玉山航空證實 總經理徐柏岳「自請離職」

雲林故事館獲選百大文化基地 發表台語繪本新書承襲母語

相關新聞

雲林故事館生態策展很有看頭 太陽蜂巢還有奇妙屋中屋

雲林故事館在玉山文教基金會支持下出版多本生態永續繪本，今天以「爬一座故事山閱讀推廣計畫」為題舉辦新書發表會，包括來自比利...

台南急水溪上游廢棄物汙染 驚見重金屬、PVC絞碎物

台南汙染近半世紀的二仁溪汙染，可望今年底前全面整治，目前南市還有幾處汙染沒處理的地方，包含麻豆區一處魚塭被填埋副產石灰，...

台西和口湖兩漁港設施功能不佳 漁民陳情雲林縣府允改善

雲林縣金湖、台西漁港是雲林生產牡蠣的重要漁港，但兩座漁港的設施未盡完善，包括漁港內設置的牡蠣吊架損壞累累、港岸路面崎嶇不...

全國農機展在嘉義連辦3天 每年消防栓都受創今年加強防護

第19屆台灣國際農業機械暨資材展於昨天起一連3天在嘉義縣政府前廣場對面舉辦，集結近200家廠商、超過700個展攤，今年首...

雲林持法媽祖宮做紅圓祝壽 一場沒有鞭炮煙火的聖誕大典

今逢農曆3月23日是媽祖聖誕，雲林縣建築最典雅的虎尾持法媽祖宮，今天上午循古禮舉辦一場別開生面的「媽祖紅圓傳神情」的平安...

嘉市美女議員深V主持419 驚艷鄉民

台灣民間發起的「拒絕統戰，守護台灣」昨天在台北凱達格蘭大道舉行，網紅八炯及多位民進黨立委輪番上台演說，但是最吸睛的是來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。