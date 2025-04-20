台南急水溪上游廢棄物汙染 驚見重金屬、PVC絞碎物

台南汙染近半世紀的二仁溪汙染，可望今年底前全面整治，目前南市還有幾處汙染沒處理的地方，包含麻豆區一處魚塭被填埋副產石灰，以及東山服務區後方急水溪上游處被傾倒廢棄物，疑有含重金屬、PVC等遭絞碎的微塑膠汙染物，嚴重汙染環境。世界地球日前夕，環保團體要求能盡快清除。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，2019年屬於高公局管轄的東山服務區後方，也就是急水溪上游處溪旁遭倒大量廢棄垃圾，包含事業廢棄物與一般廢棄物，2年前雖有清理，並且以清除事業廢棄物為優先，但上周到現場了解清理狀況，仍有大堆廢棄物，除了一般垃圾，還有疑似是事業廢棄物。

其中事業廢棄物疑為電子廢棄物、電線，經絞碎後的粒狀物體，從外觀看有重金屬、PVC，以及阻燃劑等材質的東西，此地是急水溪，重金屬、微塑膠等將汙染水質與環境。晁瑞光說，這些疑似事業廢棄物絞碎料是之前留下，還是繼續有人在偷倒，因入口處有裝監視器，應該追查。

另，台塑麥寮廠於2013年被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南土資場，因台塑打輸官司，已在去年展開清除，但麻豆尚有一處漏網之魚，不在清除範圍，應一併清除，恢復原狀。

南市環保局表示，國道3東山服務區後方遭倒廢棄物案，之前已先清除有害廢棄物，另非有害部摁已要求高公局在今年底前清除完畢。這段期間是否繼續遭人傾倒，以致出現疑有害的事業廢棄物粒狀物，將現場勘查，進一步確認。