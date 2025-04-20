台西和口湖兩漁港設施功能不佳 漁民陳情雲林縣府允改善

雲林縣金湖、台西漁港是雲林生產牡蠣的重要漁港，但兩座漁港的設施未盡完善，包括漁港內設置的牡蠣吊架損壞累累、港岸路面崎嶇不平、沒有導航燈，雲林縣牡蠣養殖發展協會向雲林縣府陳情，縣府將斥資2000萬元改善並增設漁港導航照明，以提升漁民生產作業環境。

雲林牡蠣養殖協會理事長丁健家表示，金湖地區的牡蠣養殖年產量多達10萬籠，台西則是國內蚵苗的主要的育產地，產值佔全國高達8成，但這兩個地區的漁港基本設施並不完善，包括台西漁港淤積依舊十分嚴重，退潮時船筏進出困難，且蚵串的暫置區空間也不足，港域路面凹凸不平，嚴重影響養蚵運輸與工作。

丁健家說，金湖漁港最前端靠海的波堤，欠缺導航燈指引，造成漁民夜間航行不便，此外吊蚵用的蚵架也已損壞累累，甚至沒有大型天車可供吊掛，金湖漁港僅有的4支懸臂式吊蚵機，作業效率遠不及天車，甚至盛產期還得自己雇用吊車來吊蚵，漁民很困擾期能改善。

雲林縣長張麗善得知後，昨會同水利處現勘，並同意自行編列2000萬元進行改善，盼確保漁民作業安全，提升生產效率。

水利處長許宏博指出，預定在金湖、台西漁港各設置1座大型天車，以便起落漁獲，同時也將改善金湖漁港路面，把新舊路面銜接處落差補平，以利載運蚵籠的大型車輛進出，同時也將改善漁船上架設施及碼頭新增爬梯、防舷材。