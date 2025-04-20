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全國農機展在嘉義連辦3天 每年消防栓都受創今年加強防護
第19屆台灣國際農業機械暨資材展於昨天起一連3天在嘉義縣政府前廣場對面舉辦，集結近200家廠商、超過700個展攤，今年首次結合嘉有好市集，假日吸引不少民眾參觀、品嘗美食。臨時停車場出入口的消防栓年年遭撞，今年特別加強防護，希望平安度過這3天。
全國農機展今年在嘉義縣展出邁入第4年，台灣農機工業同業公會表示，嘉義縣展場大，足夠容量30多萬人，地方大、空氣好、攤位可容6米高機具，農民看展也舒服。
展場周邊規畫臨時停車場足可容納來自全台各地大小車輛，但是出入口處的消防栓每年都會遭到擦撞損壞，有駕駛抱怨消防栓剛好位在出入口，沒注意就會擦撞，甚至建議將消防栓移除。
但這處空地是臨時規畫停車場，為了停車將消防栓移走反而本末倒置；為避免再遭受無妄之災，今年在周邊架設警示三角錐外，還特製鐵框架提醒駕駛停車時小心經過。
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