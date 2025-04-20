聽新聞
0:00 / 0:00
雲林持法媽祖宮做紅圓祝壽 一場沒有鞭炮煙火的聖誕大典
今逢農曆3月23日是媽祖聖誕，雲林縣建築最典雅的虎尾持法媽祖宮，今天上午循古禮舉辦一場別開生面的「媽祖紅圓傳神情」的平安祭典，恭祝聖誕千秋，雲林縣長張麗善也應邀和眾多信徒一起「搓紅圓祝福平安賺大錢」。
持法媽祖宮今天祝壽大典，由廟方主委蘇遠明主持，縣長張麗善、議長黃凱、立委張嘉郡、丁學忠、議員黃美瑤、陳乙辰、虎尾鎮長林嘉弘、代表會主席陳明聖等人應邀前往做紅圓向媽祖祝壽祈福。
張麗善等人請紅圓到媽祖殿拜献平安福圓、叩答神恩並祈求風調雨順國泰民安，場面莊嚴隆重，隨後大家一起蒸煮紅圓呷平安，來自全國各地拜契子女也回宮為媽祖拜壽賀千秋，像為慈祥母親祝壽，場面溫馨。
持法媽祖宮以建築典雅，尤其古樸優雅的山水花園，更讓人賞心悅目，該園區平時不開放，配合媽祖祝壽聖典，廟方特別開啟「石雕媽祖園區」包括玉皇閣、碧霞祠、曲星閣、青蒼閣等美麗的神殿供信徒入園祈福。
這場沒有鞕炮煙火的祝壽大典，吸引成千上萬信徒前往參拜，和禡祖共度一個平安祥和又環保的「生日趴」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言