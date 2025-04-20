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雲林持法媽祖宮做紅圓祝壽 一場沒有鞭炮煙火的聖誕大典

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
志工在樂團奏樂毊中恭送紅圓進殿為媽祖祝壽。記者蔡維斌／翻攝
志工在樂團奏樂毊中恭送紅圓進殿為媽祖祝壽。記者蔡維斌／翻攝

今逢農曆3月23日是媽祖聖誕，雲林縣建築最典雅的虎尾持法媽祖宮，今天上午循古禮舉辦一場別開生面的「媽祖紅圓傳神情」的平安祭典，恭祝聖誕千秋，雲林縣長張麗善也應邀和眾多信徒一起「搓紅圓祝福平安賺大錢」。

持法媽祖宮今天祝壽大典，由廟方主委蘇遠明主持，縣長張麗善、議長黃凱、立委張嘉郡、丁學忠、議員黃美瑤、陳乙辰、虎尾鎮長林嘉弘、代表會主席陳明聖等人應邀前往做紅圓向媽祖祝壽祈福。

張麗善等人請紅圓到媽祖殿拜献平安福圓、叩答神恩並祈求風調雨順國泰民安，場面莊嚴隆重，隨後大家一起蒸煮紅圓呷平安，來自全國各地拜契子女也回宮為媽祖拜壽賀千秋，像為慈祥母親祝壽，場面溫馨。

持法媽祖宮以建築典雅，尤其古樸優雅的山水花園，更讓人賞心悅目，該園區平時不開放，配合媽祖祝壽聖典，廟方特別開啟「石雕媽祖園區」包括玉皇閣、碧霞祠、曲星閣、青蒼閣等美麗的神殿供信徒入園祈福。

這場沒有鞕炮煙火的祝壽大典，吸引成千上萬信徒前往參拜，和禡祖共度一個平安祥和又環保的「生日趴」。

持法媽祖宮舉行團拜為媽祖祝壽。記者蔡維斌／翻攝
持法媽祖宮舉行團拜為媽祖祝壽。記者蔡維斌／翻攝
持法媽祖宮志工製作紅圓為媽祖祝壽。記者蔡維斌／翻攝
持法媽祖宮志工製作紅圓為媽祖祝壽。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善和議長黃凱等人一起在持法媽祖宮製作紅圓為媽祖祝壽。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善和議長黃凱等人一起在持法媽祖宮製作紅圓為媽祖祝壽。記者蔡維斌／翻攝
信徒排隊井然有序進殿為媽祖祝壽。記者蔡維斌／翻攝
信徒排隊井然有序進殿為媽祖祝壽。記者蔡維斌／翻攝

媽祖 建築 張麗善

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