雲林持法媽祖宮做紅圓祝壽 一場沒有鞭炮煙火的聖誕大典

今逢農曆3月23日是媽祖聖誕，雲林縣建築最典雅的虎尾持法媽祖宮，今天上午循古禮舉辦一場別開生面的「媽祖紅圓傳神情」的平安祭典，恭祝聖誕千秋，雲林縣長張麗善也應邀和眾多信徒一起「搓紅圓祝福平安賺大錢」。

持法媽祖宮今天祝壽大典，由廟方主委蘇遠明主持，縣長張麗善、議長黃凱、立委張嘉郡、丁學忠、議員黃美瑤、陳乙辰、虎尾鎮長林嘉弘、代表會主席陳明聖等人應邀前往做紅圓向媽祖祝壽祈福。

張麗善等人請紅圓到媽祖殿拜献平安福圓、叩答神恩並祈求風調雨順國泰民安，場面莊嚴隆重，隨後大家一起蒸煮紅圓呷平安，來自全國各地拜契子女也回宮為媽祖拜壽賀千秋，像為慈祥母親祝壽，場面溫馨。

持法媽祖宮以建築典雅，尤其古樸優雅的山水花園，更讓人賞心悅目，該園區平時不開放，配合媽祖祝壽聖典，廟方特別開啟「石雕媽祖園區」包括玉皇閣、碧霞祠、曲星閣、青蒼閣等美麗的神殿供信徒入園祈福。