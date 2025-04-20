嘉市美女議員深V主持419 驚艷鄉民

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聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員顏翎熹感謝大家的關注，但希望將目光放在第二階段大罷免連署。圖／翻攝畫面
嘉義市議員顏翎熹感謝大家的關注，但希望將目光放在第二階段大罷免連署。圖／翻攝畫面

台灣民間發起的「拒絕統戰，守護台灣」昨天在台北凱達格蘭大道舉行，網紅八炯及多位民進黨立委輪番上台演說，但是最吸睛的是來自嘉義市美女議員主持人顏翎熹，她身著白色露肩深V爆乳套裝，引來大家關注「主持人好美」、「這主持人我愛了」、「光主持人國民黨沒法比」。顏翎熹感謝大家的關注，但希望將目光放在第二階段大罷免連署。

「拒絕統戰，守護台灣」昨天在北凱達格蘭大道舉行，網紅八炯及多位民進黨立委輪番上台演說，呼籲民眾支持罷免國民黨立委，口號「拒絕統戰、守護台灣；挺罷免、清除中共同路人」響徹會場。

主持人顏翎熹以一席白色套裝，露肩深V爆乳上衣造型牢牢抓住大家目光，她上台自我介紹是來自嘉義市議員，她說，過去是以很長很有個性也很有爭議名字「不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選，因為生在台灣，才有這樣的權利來表達來發聲甚至來，如果今天身在中國，可能連顏色不分藍綠都沒辦法開口甚至也沒辦法公開的表達政見和主張就已經被消失。

顏翎熹說，感謝大家的關注，還有很多進步空間會繼續努力，希望大家將目光放在第二階段大罷免連署，這並不是一場政治鬧劇，更不是一場政治鬥爭，而是在實踐民主自救，要提醒制度，人民會記得，人民有權力，人民有一天會取回那一張出軌的選票，所做的一切只是想守護心愛的家人、伴侶、朋友、孩子以及我們想要的未來，希望大家可以多多了解跟關注參與二階段罷免。

「拒絕統戰，守護台灣」主持人嘉義市議員顏翎熹一席白色套裝，露肩深V爆乳上衣造型牢牢抓住目光。圖／翻攝YT「攝徒日記」
「拒絕統戰，守護台灣」主持人嘉義市議員顏翎熹一席白色套裝，露肩深V爆乳上衣造型牢牢抓住目光。圖／翻攝YT「攝徒日記」
嘉義市議員顏翎熹主持「拒絕統戰，守護台灣」，當天氣溫讓她直覺天氣好熱。圖／翻攝顏翎熹ＩＧ畫面
嘉義市議員顏翎熹主持「拒絕統戰，守護台灣」，當天氣溫讓她直覺天氣好熱。圖／翻攝顏翎熹ＩＧ畫面

嘉義 統戰 罷免

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