嘉市美女議員深V主持419 驚艷鄉民

台灣民間發起的「拒絕統戰，守護台灣」昨天在台北凱達格蘭大道舉行，網紅八炯及多位民進黨立委輪番上台演說，但是最吸睛的是來自嘉義市美女議員主持人顏翎熹，她身著白色露肩深V爆乳套裝，引來大家關注「主持人好美」、「這主持人我愛了」、「光主持人國民黨沒法比」。顏翎熹感謝大家的關注，但希望將目光放在第二階段大罷免連署。

「拒絕統戰，守護台灣」昨天在北凱達格蘭大道舉行，網紅八炯及多位民進黨立委輪番上台演說，呼籲民眾支持罷免國民黨立委，口號「拒絕統戰、守護台灣；挺罷免、清除中共同路人」響徹會場。

主持人顏翎熹以一席白色套裝，露肩深V爆乳上衣造型牢牢抓住大家目光，她上台自我介紹是來自嘉義市議員，她說，過去是以很長很有個性也很有爭議名字「不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選，因為生在台灣，才有這樣的權利來表達來發聲甚至來，如果今天身在中國，可能連顏色不分藍綠都沒辦法開口甚至也沒辦法公開的表達政見和主張就已經被消失。