舊城創新生 嘉市舊興中派出所轉型青創基地

嘉義市政府計畫將位於鬧區舊興中派出所轉型為青年創業基地「西門交誼創新所」，預計今年下半年正式啟用，將為嘉義市創業環境再添創新動能。市長黃敏惠表示，未來西門交誼創新所是兼具創意、活力與實用性的青年創業基地、實踐夢想。

市長黃敏惠表示，嘉義市自2013年起推動舊屋力，以設計為核心，將設計力量引入城市治理，並於2020年作為嘉義市地方創生元年，同步整合跨局處及公私部門力量，從舊城區的老屋開始，逐步串連街區、培育青年、活化空間，已打下深厚的基礎。

黃敏惠表示，舊興中派出所地理位置優越，位於中正路、興中街及光華路三條路的交會處，也是古諸羅城的西門位置，交通便捷且周邊生活機能完善，隨著派出所裁撤，原址一度作為警察局檔案資料庫及宿舍使用，導致空間閒置相當可惜。

嘉義市府推動「十大旗艦計畫-舊城創新生」，舊興中派出所改造青創基地計畫是「場域創生」的重要項目之一；投入經費1831萬元，將原建築物進行室內裝修與結構補強工程，保留了派出所原有的建築外觀特色，更在內部融入現代化設計元素，打造出明亮舒適的共享辦公空間、會議室、展覽空間及活動場地等多功能區域。未來「西門交誼創新所」是兼具創意、活力與實用性的青年創業基地，吸引更多青年在此創業、實踐夢想。