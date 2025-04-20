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舊城創新生 嘉市舊興中派出所轉型青創基地

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠率領市府團隊勘察舊興中派出所改造工程，預計今年下半年啟用「西門交誼創新所」將為嘉義市創業環境再添創新動能。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠率領市府團隊勘察舊興中派出所改造工程，預計今年下半年啟用「西門交誼創新所」將為嘉義市創業環境再添創新動能。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府計畫將位於鬧區舊興中派出所轉型為青年創業基地「西門交誼創新所」，預計今年下半年正式啟用，將為嘉義市創業環境再添創新動能。市長黃敏惠表示，未來西門交誼創新所是兼具創意、活力與實用性的青年創業基地、實踐夢想。

市長黃敏惠表示，嘉義市自2013年起推動舊屋力，以設計為核心，將設計力量引入城市治理，並於2020年作為嘉義市地方創生元年，同步整合跨局處及公私部門力量，從舊城區的老屋開始，逐步串連街區、培育青年、活化空間，已打下深厚的基礎。

黃敏惠表示，舊興中派出所地理位置優越，位於中正路、興中街及光華路三條路的交會處，也是古諸羅城的西門位置，交通便捷且周邊生活機能完善，隨著派出所裁撤，原址一度作為警察局檔案資料庫及宿舍使用，導致空間閒置相當可惜。

嘉義市府推動「十大旗艦計畫-舊城創新生」，舊興中派出所改造青創基地計畫是「場域創生」的重要項目之一；投入經費1831萬元，將原建築物進行室內裝修與結構補強工程，保留了派出所原有的建築外觀特色，更在內部融入現代化設計元素，打造出明亮舒適的共享辦公空間、會議室、展覽空間及活動場地等多功能區域。未來「西門交誼創新所」是兼具創意、活力與實用性的青年創業基地，吸引更多青年在此創業、實踐夢想。

黃敏惠表示，「西門交誼創新所」預計於下半年正式啟用，屆時將成為城市新亮點，與嘉義市的城市客廳-願景館、西市場數位翻轉基地、東門派出所等場域串聯成為「創生四館」，為嘉義市地方創生注入新活力，提供青年創業以及地方創生工作者的需求，開辦創業課程、業師諮詢及資金媒合等資源，支持嘉義市地方創生計畫以及青年創業，協助嘉義市產業創新轉型。

嘉義市長黃敏惠率領市府團隊視察舊興中派出所改造工程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠率領市府團隊視察舊興中派出所改造工程。圖／嘉義市政府提供
本月18日嘉義市長黃敏惠率領市府團隊前往舊興中派出所實地勘察改造工程。圖／嘉義市政府提供
本月18日嘉義市長黃敏惠率領市府團隊前往舊興中派出所實地勘察改造工程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市鬧區文化商圈舊興中派出（圖右），位於中正路、興中街及光華路三條路的交會處，交通便捷且周邊生活機能完善。記者李宗祐／攝影
嘉義市鬧區文化商圈舊興中派出（圖右），位於中正路、興中街及光華路三條路的交會處，交通便捷且周邊生活機能完善。記者李宗祐／攝影

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