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南恩禪寺濟公大佛嘉義新地標 戴墨境、億元金牌好吸睛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
濟公大佛胸前大金牌去年鑄造完成，總重157公斤，隨著金價飆漲推估上億元。圖／張孝賢提供
濟公大佛胸前大金牌去年鑄造完成，總重157公斤，隨著金價飆漲推估上億元。圖／張孝賢提供

經過國道3號高速公路、蘭潭隧時有座濟公大佛法相高立於廟宇，去年廟方把信徒捐贈的金飾，使用熔金包銅方式打造超大金牌，掛在濟公大佛胸前，隨著金價高漲估價市值破1億元，日前周邊鷹架拆除，戴墨鏡、胸前億元金牌濟公大佛成為嘉義新地標。

南恩禪寺執行長張孝賢表示，濟公大佛、七彩祥雲、基座雲霄殿，總高約27公尺，10多年前有不少信眾多次提到經過南二高時在廟方上方看到濟公像，廟方原本不以為意，但一直有信眾堅稱大佛就在南恩禪寺，於是2019年起籌建濟公大佛。

張孝賢說，建廟37年來，香火鼎盛信徒捐贈金牌無數，因保存數量愈來愈多，又濟公大佛將完工，便將2947件各界信徒捐贈的金牌、金佛珠、金飾品熔掉，重新設計、鑄造成一面大金牌讓大佛配戴。金牌去年鑄造完成，總重157公斤含金量33.7公斤，於12月5日吊掛到濟公大佛胸前，今年4月15日拆除鷹架，戴墨鏡、大金牌濟公大佛聳立於南二高旁守護眾人，成為嘉義新地標。大佛預計年底開光，目前持續周邊修飾工程，未來不但白天吸睛，夜晚呈現莊嚴法相照看四方。

他說，隨著金價飆漲金牌價值破億元，難免會引來肖小覬覦，雖然要將金牌掛上去就要出動百噸吊車，偷金牌的難度高，但仍請嘉縣、市警方設巡邏點，並裝設監視錄影系統、感應警報器防範。

南恩禪寺供奉的濟公神像由千年樟木一體雕刻而成，高5.15公尺，是亞洲最大的濟公神尊，國道3號南二高開通後，將廟前小山丘剷平，夕照不偏不倚直接照射濟公神像眼睛，傳因為夕照陽光刺眼，向信徒託夢為其量身打造專屬墨鏡。執行長張孝賢說，濟公戴墨鏡不是標新立異，一是阻擋夕照，也隱諭凡事不要吹毛求疵、不要得理不饒人。

去年要將大金牌戴上出動百噸吊車才得以完成任務。圖／張孝賢提供
去年要將大金牌戴上出動百噸吊車才得以完成任務。圖／張孝賢提供
戴墨鏡、大金牌濟公大佛聳立於南二高旁守護眾人，成為嘉義新地標。圖／張孝賢提供
戴墨鏡、大金牌濟公大佛聳立於南二高旁守護眾人，成為嘉義新地標。圖／張孝賢提供
戴墨鏡、大金牌濟公大佛聳立於南二高旁守護眾人，成為嘉義新地標。圖／張孝賢提供
戴墨鏡、大金牌濟公大佛聳立於南二高旁守護眾人，成為嘉義新地標。圖／張孝賢提供
去年要將大金牌戴上出動百噸吊車才得以完成任務。圖／張孝賢提供
去年要將大金牌戴上出動百噸吊車才得以完成任務。圖／張孝賢提供

金價 金牌 金飾

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