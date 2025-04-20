南恩禪寺濟公大佛嘉義新地標 戴墨境、億元金牌好吸睛

經過國道3號高速公路、蘭潭隧時有座濟公大佛法相高立於廟宇，去年廟方把信徒捐贈的金飾，使用熔金包銅方式打造超大金牌，掛在濟公大佛胸前，隨著金價高漲估價市值破1億元，日前周邊鷹架拆除，戴墨鏡、胸前億元金牌濟公大佛成為嘉義新地標。

南恩禪寺執行長張孝賢表示，濟公大佛、七彩祥雲、基座雲霄殿，總高約27公尺，10多年前有不少信眾多次提到經過南二高時在廟方上方看到濟公像，廟方原本不以為意，但一直有信眾堅稱大佛就在南恩禪寺，於是2019年起籌建濟公大佛。

張孝賢說，建廟37年來，香火鼎盛信徒捐贈金牌無數，因保存數量愈來愈多，又濟公大佛將完工，便將2947件各界信徒捐贈的金牌、金佛珠、金飾品熔掉，重新設計、鑄造成一面大金牌讓大佛配戴。金牌去年鑄造完成，總重157公斤含金量33.7公斤，於12月5日吊掛到濟公大佛胸前，今年4月15日拆除鷹架，戴墨鏡、大金牌濟公大佛聳立於南二高旁守護眾人，成為嘉義新地標。大佛預計年底開光，目前持續周邊修飾工程，未來不但白天吸睛，夜晚呈現莊嚴法相照看四方。

他說，隨著金價飆漲金牌價值破億元，難免會引來肖小覬覦，雖然要將金牌掛上去就要出動百噸吊車，偷金牌的難度高，但仍請嘉縣、市警方設巡邏點，並裝設監視錄影系統、感應警報器防範。