世界地球日TOYOTA南都淨灘 市長黃偉哲號召全民守護海洋

TOYOTA南都汽車公司響應環保減塑、守護海洋環境，今在安平觀夕平台舉辦「淨灘減塑 全台總動員」台南場公益活動，市長黃偉哲也和大家一起捲起袖子，撿拾海灘垃圾，共同維護乾淨又安全的海灘環境，讓遊客與市民都能安心親近自然。

4月22日是世界地球日，為了守護環境，許多團體、企業都陸續舉辦淨灘活動，希望為地球盡分心力，台南社大環境小組每月固定一次淨灘及監測，已持續20年，今天下午也將在南區四鯤鯓海灘淨灘並蒐集及監測海灘環境相關變化。

黃偉哲與南都汽車副總經理謝秋霖、中華醫事科技大學校長孫逸民及TOYOTA南都汽車員工、民眾參加這場活動，黃偉哲說，環境保護已是全世界重視的議題，南市也透過各類淨灘活動展現「愛地球、守護環境」的決心。他強調，每年他都會親自參與淨灘活動，感謝像南都汽車長期關注環境永續的企業投入公益；也呼籲大家從源頭減量垃圾做起，去海邊遊玩時，務必將垃圾帶走，養成良好習慣。

TOYOTA南都汽車以「珍愛台灣，不能沒有你」為核心理念，並以「你淨灘 我捐款」為號召，攜手和泰集團串聯全台8大經銷商，在16個地點、橫跨15個縣市同步舉辦公益淨灘行動，全台總計超過1萬1千人熱情響應，展現全民守護環境的力量。