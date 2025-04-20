志工出擊 台南掃街、雲林淨堤

雲林水環境巡守隊成立20年共600名志工，巡檢北港、新虎尾、濁水溪，發現垃圾丟棄、廢水排放嚴重，縣府昨天在北港溪號召淨堤；台南昨天舉辦街頭淨化，3700名志工上街頭撿菸蒂與垃圾，清出6115公斤垃圾，含52公斤菸蒂。

響應地球日「地球力」主題，台南37個行政區同步舉行「菸蒂不落地乾淨好福氣」街頭淨化行動，約3700名志工參與，清晨上街頭撿菸蒂與垃圾，環保局統計，回收一般垃圾3995公斤、可回收廢棄物2068公斤，清除1023個積水容器，活動贈多組熄菸柱給人潮聚集的商圈地區，推動無菸蒂城市。

市長黃偉哲說，地球日不僅是環保口號，更是實踐綠色生活契機，隨手丟菸蒂破壞市容，還可能造成排水系統堵塞、影響水質，呼籲市民培養「不亂丟、撿回來」的好習慣。

環保局長許仁澤表示，菸蒂是全球最常見的街頭垃圾，每年超過4.5兆根菸蒂遭隨意丟棄，內含塑膠纖維與重金屬成分對環境造成嚴重汙染。藉清潔行動與環境教育，提升民眾環保意識。

雲林水環境巡守隊600名志工，巡檢北港、新虎尾、濁水溪流域，發現垃圾丟棄、廢水排放等問題嚴重，縣府在流域裝監視器開罰，啟動水質AI監控及整治，在虎尾北港溪號召百餘名民眾淨堤。

環保局長張喬維說，水環境巡守隊共21隊約600人，針對濁水溪、新虎尾溪、北港溪3大流域定期巡檢、淨溪河川，只要河川遭汙染或髒亂立即通報，去年共巡檢逾700次，遇有通報立刻執行，有效打擊河川被亂倒垃圾。縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等一起清掃河堤，帶動大家關心環境議題。