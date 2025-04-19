日本女團、韓國男神都來了！全中運台南開幕演唱會爆人潮

114年全國中等學校運動會今天下午在台南市亞太棒球訓練中心少棒主場揭幕，開幕演唱會是一大創意，5千多張門票一開放即秒殺搶空，下午5點20分日本女團CUTIE STREET開唱，讓全場觀眾hi翻天，市長黃偉哲表示，今年以「榮耀起點」為主題，象徵中學生運動生涯的重要起跑線，更是他們邁向全國舞台的第一步。

「全中運不僅是一場競技場上的較勁，更是一場青春與夢想的交織盛會」。黃偉哲表示，本屆全中運賽會規模盛大，來自全國各地的選手與教練人數突破1萬8100人，堪稱歷年來最具規模的一屆。台南市政府熱情迎接來自全國的選手與來賓。

黃偉哲表示：「我們用最大的誠意、最周到的安排，歡迎所有選手、教練與貴賓蒞臨台南。我們卯足全力、全力以赴，期盼將這場全國性的體育盛會辦得盡善盡美。」

今年賽會的一大亮點，莫過於晚間舉行的開幕典禮。與傳統儀式不同，主辦單位以演唱會規格打造一場視覺與聽覺兼具的盛會，特別邀請深受年輕人喜愛的藝人團體登台演出，包括台南子弟、金曲歌王盧廣仲也將熱情開唱，為選手們加油打氣。

黃偉哲表示：「我們希望讓所有選手都覺得這是一場專屬於他們的派對，不是枯燥的儀式，而是一場讓人捨不得離開的青春盛宴。」他並透露，聖火點燃儀式的內容目前仍屬最高機密，但可保證從大會開始到聖火點燃，整體流程緊湊精彩，絕無冷場。

開幕演唱會韓國Super Junior的厲旭、日本女團CUTIE STREET、在韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹、U:NUS，超強卡司輪番上陣，帶動現場氣氛，讓民眾及運動員一同享受這場盛大的運動派對。